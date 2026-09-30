El actor argentino Arturo Puig presentará el sábado 3 de octubre, a las 20 , su unipersonal "Buenas palabras" en el Cine Teatro Plaza de Godoy Cruz. La propuesta, que desembarca en Mendoza con una única función, plantea un encuentro íntimo entre el artista y el público a través de un recorrido por canciones, poemas, relatos, cartas y fragmentos teatrales que marcaron su trayectoria y su vida personal. Las entradas ya se encuentran a la venta (ver ficha técnica).
Arturo Puig llega a Mendoza con su aplaudido unipersonal "Buenas palabras"
El querido actor se presentará en el Teatro Plaza de Godoy Cruz con una propuesta íntima que combina literatura, música y recuerdos, nominada a los Premios ACE 2026.
Un viaje por la memoria y la emoción
Concebido a partir de una idea del propio Puig, el espectáculo fue escrito y dirigido por Rita Terranova, quien construyó junto al intérprete una cuidada selección de textos que rescatan el valor de la palabra como vehículo de emoción y encuentro. Acompañado por la música original y el diseño sonoro de Martín Bianchedi, Puig se presenta en soledad sobre el escenario para transitar un viaje colorido y dinámico por distintos géneros y épocas.
Estrenada con gran éxito de taquilla en la Sala Cunill Cabanellas del Teatro San Martín de Buenos Aires, la obra no solo logró agotar localidades, sino que le valió al actor la nominación a los Premios ACE 2026 en la categoría Actuación en Obra para un Solo Personaje. Con una duración de 55 minutos y apta para todo público, la pieza invita a detenerse y escuchar historias que atraviesan generaciones.
La vigencia de un referente de la escena nacional
Con una extensa trayectoria que abarca televisión, cine y teatro, Arturo Puig se consolidó como una de las figuras más queridas de la cultura argentina. Protagonista de fenómenos populares como "¡Grande, Pa!" y de aclamadas producciones teatrales como "¿Quién le teme a Virginia Woolf?", "Sugar", "Cristales rotos" y "El león en invierno", cuenta en su haber con múltiples premios Martín Fierro, ACE y Diplomas al Mérito de la Fundación Konex.
En "Buenas palabras", el actor se aleja de los personajes de ficción para mostrarse desde un lugar propio y cercano, compartiendo con la platea aquellos recuerdos y lecturas que permanecen intactos con el paso del tiempo.
FICHA TÉCNICA
- Espectáculo: "Buenas palabras" (unipersonal).
- Protagonista: Arturo Puig.
- Dramaturgia y dirección: Rita Terranova.
- Música original y diseño sonoro: Martín Bianchedi.
- Espacio escénico y vestuario: Graciela Galán.
- Diseño de iluminación: Jorge Pastorino.
- Asistencia de dirección: Lisandro Dupont.
- Fecha y hora: sábado 3 de octubre a las 20.
- Lugar: Cine Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz, Mendoza).
- Venta de entradas: en EntradaWeb y en la boletería del teatro (de lunes a viernes, de 9 a 14).
En pocas palabras
- Arturo Puig: Llega a Mendoza con su unipersonal "Buenas palabras", una propuesta íntima de literatura y música.
- El espectáculo: Combina canciones, poemas y relatos de su trayectoria, nominado a los Premios ACE 2026.
- Funciones: Se presentará el 3 de octubre en el Cine Teatro Plaza de Godoy Cruz; las entradas ya están a la venta.