Arturo Puig llega a Mendoza con su aplaudido unipersonal "Buenas palabras"

Un viaje por la memoria y la emoción

Concebido a partir de una idea del propio Puig, el espectáculo fue escrito y dirigido por Rita Terranova, quien construyó junto al intérprete una cuidada selección de textos que rescatan el valor de la palabra como vehículo de emoción y encuentro. Acompañado por la música original y el diseño sonoro de Martín Bianchedi, Puig se presenta en soledad sobre el escenario para transitar un viaje colorido y dinámico por distintos géneros y épocas.

Estrenada con gran éxito de taquilla en la Sala Cunill Cabanellas del Teatro San Martín de Buenos Aires, la obra no solo logró agotar localidades, sino que le valió al actor la nominación a los Premios ACE 2026 en la categoría Actuación en Obra para un Solo Personaje. Con una duración de 55 minutos y apta para todo público, la pieza invita a detenerse y escuchar historias que atraviesan generaciones.