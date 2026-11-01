Si en los '70 u '80, en pleno recital del Luna Park de Sui Generis, un Nito Mestre de 74 años se le hubiera aparecido al joven Nito para spoilearle que en 2026 seguiría de gira, suena a ciencia ficción. Pero no lo es, Mestre sigue de gira y este fin de semana se presenta en Mendoza: el jueves en San Rafael y el sábado en el teatro Plaza.
Nito Mestre entre la mística de Sui Generis y la actualidad de Charly García: "Su silencio es su silencio"
El ex Sui Generis llega a Mendoza con dos recitales: este jueves en San Rafael y el sábado en el teatro Plaza de Godoy Cruz. Habló sobre la actualidad de sus shows y el hermetismo que rodea a Charly García
"Medianamente suena a ciencia ficción. En los años 70 u 80, si hubiese supuesto que primero iba a llegar vivo... segundo, que iba a estar haciendo giras como las estoy haciendo ahora, no solamente por Argentina, sino por Latinoamérica, Estados Unidos, España, Israel, etcétera, me hubiese parecido una cosa de ciencia ficción, no lo hubiese creído" analizó el siempre amable Nito. Luego agregó: "Realmente se cumplen más todos esos sueños que sí soñaba con hacer todo lo que estoy haciendo ahora; se están cumpliendo por suerte."
Medio siglo vigente
Nito Mestre, el septuagenario, el que lleva más de medio siglo vigente, encuentra fácilmente motivación para seguir girando en 2026. "Me encanta grabar, ir al estudio, etcétera, pero el hecho de salir de casa, emprender una gira, pese a que puede llegar a ser cansadora, me encanta. Sin embargo, reconoce que cuando pasa más de dos o tres días en un hotel prefiere volver a casa.
No obstante remarca que le "encanta cambiar de escenarios, conocer gente. Hoy día me acerco mucho más a la gente que antes por motivos de madurez. Y me encanta porque tengo una conexión mucho más cercana y, sobre todo, que estoy viendo nuevas generaciones dentro del público y eso es fantástico. Ahora terminé de hacer una gira por México y los chicos más jóvenes que se te acercan con los discos de vinilo y dejándote cartitas como cuando empecé yo a hacer giras... es maravilloso. Eso es lo que más me gusta: encontrarme cara a cara con el público que es el que me siguió toda la vida o algunos que lo empezaron a hacer desde hace poquitos años."
Sobre la vigencia que tienen muchos de los temas compuestos hace décadas, el ex PorSuiGieco considera que "tienen un común denominador de la adolescencia y post-adolescencia, y aparte un grado de magia que no implica solamente la música, las letras, sino Sui Generis en general. Yo creo que fuimos bendecidos de alguna manera con Charly por haber armado Sui Generis y empezar con el pie derecho. No soy sociólogo para hacer un análisis específico de por qué (siguen vigente), pero lo que sí sé es que hay algo en común que nos une o me une a los jóvenes de hoy. Tengo una directa conexión con ellos, se me acercan muchísimo, y yo creo que eso es lo que en una de esas se nota también: que hay una eterna juventud en todas las cosas que yo hago."
Existe un mito sobre los éxitos que el público siempre pide y el artista ya no quiere cantar. Pero no es el caso de Nito. Al respecto detalla que "cantar 'Canción para mi muerte' o 'Rasguña las piedras' después de tantos años no me resulta complejo ni molesto. Esto me lo enseñó Paul McCartney cuando tuve el placer de empezar el show antes que él tres días seguidos y tuve la oportunidad de preguntarle si iba a cantar 'Yesterday' y si no le aburría hacerlo. Me dijo algo muy claro que lo apliqué siempre: primero, todos los días uno lo canta un poquito distinto porque, al ser cantante, uno puede ir jugueteando con la forma de cantar. Por lo tanto es algo distinto: el estado de ánimo, el escenario, el sonido, las luces y, por sobre todo, el público, con el cual vos sabés que podés contar que ellos quieren escuchar esos temas. Y entonces viene una ola, un feedback, como dijo McCartney, que es muy fuerte, que uno lo recibe, y entonces es un acto de amor hacerlo".
Tampoco le aburre cantar estos himnos que sabemos todos. "No me aburren y la ventaja que tengo es que cuando me aburre algún tema, lo mando de vacaciones y lo dejo descansar por un tiempo. No se convierte en rutina, es una maravillosa rutina. Pongo como caso las obras de teatro que se repiten durante dos o tres años y están jueves, viernes y sábado haciendo el mismo texto; he hablado con actores, caso Darín por ejemplo, que me dice: 'Todos los días actúo un poquito distinto'. Eso es lo que hace cobrar más fuerza al show y lo que te hace madurar, porque vas redondeando los temas. Yo creo que entiendo muchísimo mejor los temas como 'Canción para mi muerte', 'Rasguña', etcétera, ahora que cuando era más joven."
-Hay un hermetismo muy grande alrededor de Charly Gracía y el público vive entre la nostalgia y la preocupación. Vos, que compartiste el origen de todo y la intimidad de esos años, ¿cómo procesás este silencio actual de Charly y qué le decís a la gente que pregunta por él?
-"Yo tengo una encantadora amistad con Charly desde que somos chicos y una privacidad con respecto a lo que a él le conviene y lo que él quiere mostrar y lo que no quiere mostrar. Por lo tanto, el silencio de Charly es el silencio de Charly, hay que llamarlo a Tato, que es su asistente, y preguntarle a él."
-¿Cuál es el secreto para mantener la voz intacta toda la vida? Vos algo debés saber que no sabemos todos.
-Primero, tengo una otorrinolaringóloga fantástica que me cuida la voz. Segundo, no tomo alcohol ni fumo desde hace casi 30 años. Eso colabora enormemente en tener bien la voz. Otra: camino todos los santos días, como sano y, por sobre todas las cosas, como las cuerdas vocales son un músculo, por lo tanto lo entreno.
Sin embargo, los cuidados no terminan ahí. "Hago calentamiento vocal todos los días, pero una vez a la semana, dejo descansar. Otra cosa que hago es caminar mucho, así hay una fortaleza en el físico que mantiene también la fortaleza de los músculos de las cuerdas vocales. Y cantar por lo menos seis canciones todos los días. También hay algo genético, obviamente. Pero los chequeos y estar con un coach vocal me hace sentir seguro. Y otra cosa pasa mucho por el amor a la profesión. Eso y cantar toda la vida, yo canto desde que tengo 6 años, hace que lo mantenga lo mejor que yo pueda, y bueno, me alegra que así sea."
FICHA TÉCNICA Y DATOS DE LOS SHOWS
Concierto en San Rafael
- Fecha: Jueves 5 de noviembre.
- Hora: 21:30.
- Lugar: Cine Teatro Roma (Av. Hipólito Yrigoyen 280, San Rafael, Mendoza)
- Entradas: disponibles en la boletería del teatro y a través de EntradaWeb ($45.000, promo 6 cuotas sin interés con Banco Galicia)
Concierto en Godoy Cruz
- Fecha: sábado 7 de noviembre.
- Hora: 21:30.
- Lugar: Cine Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz, Mendoza).
- Entradas: disponibles a través de EntradaWeb.
- Valores:
-Platea Baja (Filas 01 a 10): $60.000.
-Platea Baja (Filas 11 a 24): $55.000.
-Platea Alta: $45.000.
-Promoción: 6 cuotas sin interés con Banco Galicia
En pocas palabras
- Nito Mestre: vuelve a Mendoza este fin de semana con dos recitales, reviviendo la mística de Sui Generis y la actualidad de Charly García.
- Vigencia: a sus 74 años, Mestre mantiene la motivación para girar, conectando con nuevas generaciones de público que valoran sus temas clásicos.
- Salud vocal: el cantante atribuye el cuidado de su voz a una dieta sana, abstinencia de alcohol y tabaco, y entrenamiento constante.