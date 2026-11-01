Nito Mestre entre la mística de Sui Generis y la actualidad de Charly García: "Su silencio es su silencio"

No obstante remarca que le "encanta cambiar de escenarios, conocer gente. Hoy día me acerco mucho más a la gente que antes por motivos de madurez. Y me encanta porque tengo una conexión mucho más cercana y, sobre todo, que estoy viendo nuevas generaciones dentro del público y eso es fantástico. Ahora terminé de hacer una gira por México y los chicos más jóvenes que se te acercan con los discos de vinilo y dejándote cartitas como cuando empecé yo a hacer giras... es maravilloso. Eso es lo que más me gusta: encontrarme cara a cara con el público que es el que me siguió toda la vida o algunos que lo empezaron a hacer desde hace poquitos años."

Sobre la vigencia que tienen muchos de los temas compuestos hace décadas, el ex PorSuiGieco considera que "tienen un común denominador de la adolescencia y post-adolescencia, y aparte un grado de magia que no implica solamente la música, las letras, sino Sui Generis en general. Yo creo que fuimos bendecidos de alguna manera con Charly por haber armado Sui Generis y empezar con el pie derecho. No soy sociólogo para hacer un análisis específico de por qué (siguen vigente), pero lo que sí sé es que hay algo en común que nos une o me une a los jóvenes de hoy. Tengo una directa conexión con ellos, se me acercan muchísimo, y yo creo que eso es lo que en una de esas se nota también: que hay una eterna juventud en todas las cosas que yo hago."

Existe un mito sobre los éxitos que el público siempre pide y el artista ya no quiere cantar. Pero no es el caso de Nito. Al respecto detalla que "cantar 'Canción para mi muerte' o 'Rasguña las piedras' después de tantos años no me resulta complejo ni molesto. Esto me lo enseñó Paul McCartney cuando tuve el placer de empezar el show antes que él tres días seguidos y tuve la oportunidad de preguntarle si iba a cantar 'Yesterday' y si no le aburría hacerlo. Me dijo algo muy claro que lo apliqué siempre: primero, todos los días uno lo canta un poquito distinto porque, al ser cantante, uno puede ir jugueteando con la forma de cantar. Por lo tanto es algo distinto: el estado de ánimo, el escenario, el sonido, las luces y, por sobre todo, el público, con el cual vos sabés que podés contar que ellos quieren escuchar esos temas. Y entonces viene una ola, un feedback, como dijo McCartney, que es muy fuerte, que uno lo recibe, y entonces es un acto de amor hacerlo".

Tampoco le aburre cantar estos himnos que sabemos todos. "No me aburren y la ventaja que tengo es que cuando me aburre algún tema, lo mando de vacaciones y lo dejo descansar por un tiempo. No se convierte en rutina, es una maravillosa rutina. Pongo como caso las obras de teatro que se repiten durante dos o tres años y están jueves, viernes y sábado haciendo el mismo texto; he hablado con actores, caso Darín por ejemplo, que me dice: 'Todos los días actúo un poquito distinto'. Eso es lo que hace cobrar más fuerza al show y lo que te hace madurar, porque vas redondeando los temas. Yo creo que entiendo muchísimo mejor los temas como 'Canción para mi muerte', 'Rasguña', etcétera, ahora que cuando era más joven."

-Hay un hermetismo muy grande alrededor de Charly Gracía y el público vive entre la nostalgia y la preocupación. Vos, que compartiste el origen de todo y la intimidad de esos años, ¿cómo procesás este silencio actual de Charly y qué le decís a la gente que pregunta por él?

-"Yo tengo una encantadora amistad con Charly desde que somos chicos y una privacidad con respecto a lo que a él le conviene y lo que él quiere mostrar y lo que no quiere mostrar. Por lo tanto, el silencio de Charly es el silencio de Charly, hay que llamarlo a Tato, que es su asistente, y preguntarle a él."

Nito Mestre y Charly García en la celebración de los 51 años del concierto despedida de Sui Generis. Billboard

-¿Cuál es el secreto para mantener la voz intacta toda la vida? Vos algo debés saber que no sabemos todos.

-Primero, tengo una otorrinolaringóloga fantástica que me cuida la voz. Segundo, no tomo alcohol ni fumo desde hace casi 30 años. Eso colabora enormemente en tener bien la voz. Otra: camino todos los santos días, como sano y, por sobre todas las cosas, como las cuerdas vocales son un músculo, por lo tanto lo entreno.

Sin embargo, los cuidados no terminan ahí. "Hago calentamiento vocal todos los días, pero una vez a la semana, dejo descansar. Otra cosa que hago es caminar mucho, así hay una fortaleza en el físico que mantiene también la fortaleza de los músculos de las cuerdas vocales. Y cantar por lo menos seis canciones todos los días. También hay algo genético, obviamente. Pero los chequeos y estar con un coach vocal me hace sentir seguro. Y otra cosa pasa mucho por el amor a la profesión. Eso y cantar toda la vida, yo canto desde que tengo 6 años, hace que lo mantenga lo mejor que yo pueda, y bueno, me alegra que así sea."

FICHA TÉCNICA Y DATOS DE LOS SHOWS

Concierto en San Rafael

Fecha: Jueves 5 de noviembre.

Jueves 5 de noviembre. Hora: 21:30.

21:30. Lugar: Cine Teatro Roma (Av. Hipólito Yrigoyen 280, San Rafael, Mendoza)

Cine Teatro Roma (Av. Hipólito Yrigoyen 280, San Rafael, Mendoza) Entradas: disponibles en la boletería del teatro y a través de EntradaWeb ($45.000, promo 6 cuotas sin interés con Banco Galicia)

Concierto en Godoy Cruz

Fecha: sábado 7 de noviembre.

sábado 7 de noviembre. Hora: 21:30.

21:30. Lugar: Cine Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz, Mendoza).

Cine Teatro Plaza (Colón 27, Godoy Cruz, Mendoza). Entradas: disponibles a través de EntradaWeb.

disponibles a través de EntradaWeb. Valores:

-Platea Baja (Filas 01 a 10): $60.000.

-Platea Baja (Filas 11 a 24): $55.000.

-Platea Alta: $45.000.

-Promoción: 6 cuotas sin interés con Banco Galicia