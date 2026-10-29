Mendoza nuevamente se suma a la ruta internacional de los grandes espectáculos globales. El cantante, compositor y músico colombiano Camilo se presentará por primera vez en la provincia en el marco de su "Worldwide Tour 2026", en un show que promete repasar sus hits más aclamados y celebrar el encuentro en vivo con "La Tribu" argentina.
Camilo se presenta por primera vez en Mendoza en el marco de su gira mundial "Worldwide Tour 2026"
El cantautor colombiano se presentará en el Arena Maipú Stadium con un espectáculo que repasa sus grandes éxitos y sus lanzamientos más recientes.
El show está programado para el lunes 2 de noviembre a las 22, en el Arena Maipú Stadium. Las entradas se pueden adquirir a través de Ticketek.com.ar y de manera presencial en la boletería del estadio (únicamente en efectivo).
Un tour global que comenzó en Europa y recorre América
El tramo internacional de la gira comenzó el 13 de junio en Tenerife, España, para luego recorrer Europa con presentaciones en ciudades como Londres, París y Berlín. Posteriormente, el recorrido continuó por México (con 14 fechas), Estados Unidos y Puerto Rico.
En su paso por Sudamérica, además de su visita a Mendoza, el artista tiene agendadas presentaciones en Paraguay, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador y Colombia.
Hits emblemáticos y nuevos lanzamientos en escena
El show en el Arena Maipú será el escenario para un despliegue musical que combina sus canciones más populares con sus búsquedas artísticas más recientes. El público podrá disfrutar en directo de himnos internacionales como "Vida de Rico", "Tutu", "Índigo", "Ropa Cara" y "Manos de Tijera".
A su vez, el repertorio sumará sus lanzamientos más recientes, entre los que se destacan "Maldito ChatGPT", "Esta es tu casa nena" y "Navidad en Cada Esquina", canciones que muestran una etapa de madurez compositiva y renovación dentro de su propuesta en vivo.
FICHA DEL SHOW
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Artista: Camilo ("Worldwide Tour 2026").
Fecha y hora: Lunes 2 de noviembre, a las 22.
Lugar: Arena Maipú Stadium (Maza y Emilio Civit, Maipú).
Venta de entradas: en Ticketek.com.ar y en la boletería del Arena Maipú (solo efectivo).
Producción: PowerPlay
En pocas palabras
- Camilo en Mendoza: el artista colombiano se presentará por primera vez en la provincia como parte de su gira mundial "Worldwide Tour 2026".
- Show y Entradas: el concierto será el 2 de noviembre en el Arena Maipú Stadium; las entradas se venden en Ticketek.com.ar y en la boletería del estadio.
- Repertorio: el espectáculo incluirá sus éxitos más conocidos y lanzamientos recientes del cantante.