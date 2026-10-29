Camilo se presenta por primera vez en Mendoza en el marco de su gira mundial "Worldwide Tour 2026"

En su paso por Sudamérica, además de su visita a Mendoza, el artista tiene agendadas presentaciones en Paraguay, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador y Colombia.

Hits emblemáticos y nuevos lanzamientos en escena

El show en el Arena Maipú será el escenario para un despliegue musical que combina sus canciones más populares con sus búsquedas artísticas más recientes. El público podrá disfrutar en directo de himnos internacionales como "Vida de Rico", "Tutu", "Índigo", "Ropa Cara" y "Manos de Tijera".

A su vez, el repertorio sumará sus lanzamientos más recientes, entre los que se destacan "Maldito ChatGPT", "Esta es tu casa nena" y "Navidad en Cada Esquina", canciones que muestran una etapa de madurez compositiva y renovación dentro de su propuesta en vivo.

FICHA DEL SHOW