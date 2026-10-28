Destino San Javier regresa a Mendoza en el marco de su gira nacional para presentar “De Cerca”, una propuesta que invita al público a vivir una experiencia diferente dentro del folclore argentino: un formato íntimo, cercano y de gran carga emocional.
Destino San Javier presenta "De Cerca" en el Teatro Mendoza: fecha, horario y entradas
El popular trío folclórico vuelve a la provincia con un espectáculo íntimo que repasa sus grandes éxitos, historias y el legado musical que los define.
En este nuevo show, el grupo propone recorrer sus canciones desde un espacio de mayor proximidad, donde la música, las anécdotas y el legado se entrelazan con la gente. "De Cerca no es solo un show, es una forma distinta de compartir nuestra historia con la gente", destacan sus integrantes.
Una historia que trasciende generaciones
Destino San Javier es la continuidad natural del emblemático Trío San Javier. Integrado por Bruno y Franco Favini junto a Paolo Ragone -hijos de los recordados Pedro Favini y José “Pepe” Ragone-, el grupo heredó no solo un apellido de gran peso artístico, sino también una profunda conexión con el folclore, las armonías vocales y la emotividad.
A lo largo de su trayectoria, supieron construir una identidad propia, combinando el respeto por la tradición con una impronta contemporánea que les permitió conquistar a nuevas generaciones manteniendo intacta su autenticidad.
Consagración y trayectoria
Un hito fundamental en su carrera tuvo lugar en 2019, cuando se consagraron ganadores del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, uno de los escenarios más prestigiosos de Latinoamérica. A este logro internacional se le suman dos Premios Gardel, reafirmando su vigencia y posicionamiento dentro de la música argentina.
Además, el trío ha compartido proyectos y escenarios con grandes referentes de diversos géneros, como Nahuel Pennisi, Marcela Morelo, Ángela Leiva, Axel y Banda XXI, lo que demuestra su versatilidad para dialogar con distintas estéticas musicales.
Hoy, posicionados como una de las formaciones más sólidas del folclore contemporáneo, reafirman con “De Cerca” su vocación de emocionar y mantener viva una historia musical que no detiene su crecimiento.
FICHA DEL ESPECTÁCULO
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Espectáculo: Destino San Javier "De Cerca Tour"
Fecha y hora: domingo 1 de noviembre, 20:30.
Lugar: Teatro Mendoza (San Juan 1427, Ciudad de Mendoza).
Entradas: Disponibles online a través de Entradaweb.com.ar
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Producción: Music Mix
En pocas palabras
- Destino San Javier: el trío folclórico presenta su espectáculo íntimo "De Cerca" en el Teatro Mendoza.
- Propuesta: el show combina música, anécdotas y el legado del Trío San Javier en un formato cercano.
- Detalles: el concierto será el domingo 1 de noviembre a las 20:30, con entradas disponibles en Entradaweb.com.ar.