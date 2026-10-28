Destino San Javier presenta "De Cerca" en el Teatro Mendoza: fecha, horario y entradas

A lo largo de su trayectoria, supieron construir una identidad propia, combinando el respeto por la tradición con una impronta contemporánea que les permitió conquistar a nuevas generaciones manteniendo intacta su autenticidad.

Consagración y trayectoria

Un hito fundamental en su carrera tuvo lugar en 2019, cuando se consagraron ganadores del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, uno de los escenarios más prestigiosos de Latinoamérica. A este logro internacional se le suman dos Premios Gardel, reafirmando su vigencia y posicionamiento dentro de la música argentina.

Además, el trío ha compartido proyectos y escenarios con grandes referentes de diversos géneros, como Nahuel Pennisi, Marcela Morelo, Ángela Leiva, Axel y Banda XXI, lo que demuestra su versatilidad para dialogar con distintas estéticas musicales.

Hoy, posicionados como una de las formaciones más sólidas del folclore contemporáneo, reafirman con “De Cerca” su vocación de emocionar y mantener viva una historia musical que no detiene su crecimiento.

FICHA DEL ESPECTÁCULO