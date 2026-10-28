De productor a protagonista: Jay-Z liderará el show de medio tiempo del Super Bowl 2027

La NFL, Apple Music y la compañía de entretenimiento Roc Nation confirmaron que Shawn Carter, conocido mundialmente como Jay-Z, será la figura central del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LXI. La noticia pone fin a años de especulaciones sobre si el empresario neoyorquino finalmente se calzaría el traje de solista en el evento deportivo, cuya transmisión supera con regularidad los 100 millones de espectadores en vivo.

El anuncio se oficializó a través de un clip en blanco y negro ambientado con fragmentos de su clásico Public Service Announcement. Con tres décadas de trayectoria cumplidas desde el lanzamiento de su disco fundacional Reasonable Doubt (1996), el músico remarcó el valor del hito: sintetiza 30 años de legado musical y cultural frente a la audiencia más masiva de la televisión estadounidense.