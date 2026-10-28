El magnate del rap y fundador de Roc Nation será el protagonista del show de medio tiempo del Super Bowl 2027, el cual se llevará a cabo en el SoFi Stadium de Los Ángeles el próximo 14 de febrero, tras casi una década detrás de bambalinas como curador del espectáculo más visto del planeta.
De productor a protagonista: Jay-Z liderará el show de medio tiempo del Super Bowl 2027
La NFL, Apple Music y Roc Nation confirmaron la participación de Jay-Z en el Super Bowl 2027, poniendo fin a años de especulaciones
La NFL, Apple Music y la compañía de entretenimiento Roc Nation confirmaron que Shawn Carter, conocido mundialmente como Jay-Z, será la figura central del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LXI. La noticia pone fin a años de especulaciones sobre si el empresario neoyorquino finalmente se calzaría el traje de solista en el evento deportivo, cuya transmisión supera con regularidad los 100 millones de espectadores en vivo.
El anuncio se oficializó a través de un clip en blanco y negro ambientado con fragmentos de su clásico Public Service Announcement. Con tres décadas de trayectoria cumplidas desde el lanzamiento de su disco fundacional Reasonable Doubt (1996), el músico remarcó el valor del hito: sintetiza 30 años de legado musical y cultural frente a la audiencia más masiva de la televisión estadounidense.
La designación cierra un círculo iniciado en 2019, cuando Jay-Z selló un acuerdo estratégico con la liga para diseñar y modernizar las presentaciones del entretiempo. A partir de esa alianza surgieron los shows de Shakira y Jennifer Lopez, el tributo al hip-hop de la Costa Oeste de 2022 (realizado justamente en el mismo SoFi Stadium), Rihanna, Kendrick Lamar y la recordada actuación de Bad Bunny. Aunque en un primer momento el artista había descartado sumarse como intérprete, el comisionado Roger Goodell reconoció que la invitación formal a que actuara siempre estuvo sobre la mesa a la espera del momento oportuno.
Con 25 premios Grammy, un lugar indiscutido en los salones de la fama del Rock and Roll y de los Compositores, y tras concluir su exitosa gira conmemorativa 30 Tour, Jay-Z llega al Super Bowl 2027 con un repertorio repleto de himnos capaces de dominar el campo sin depender de invitados, aunque las miradas de la industria ya están puestas en las posibles sorpresas que desplegará en California.
En pocas palabras
- Jay-Z protagonizará: el magnate del rap será la figura central del show de medio tiempo del Super Bowl 2027.
- Acuerdo estratégico: el artista gestiona desde 2019 las presentaciones, curando espectáculos anteriores.
- Trayectoria: con 25 premios Grammy, Jay-Z llega al evento tras su exitosa gira conmemorativa "30 Tour".