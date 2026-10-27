Halloween en Arístides 2026: el line up de DJs que pondrá ritmo a una "noche de brujas" en la calle

A partir de las 20.15 y hasta la medianoche será el turno de Demon Noise, DJ y productor mendocino con más de 13 años de trayectoria en la escena electrónica internacional. A lo largo de su carrera, el artista ha compartido escenario con referentes del género y cuenta con lanzamientos en sellos discográficos de prestigio como Codex y Legend Records.

Su presentación será uno de los momentos destacados del escenario principal, con una propuesta que pondrá el foco en la música electrónica durante el tramo final de la celebración.

La música en vivo se extenderá a otros puntos del corredor peatonal en este anticipo a la “noche de brujas”. En el escenario de la segunda cuadra, DJ Viko estará a cargo de la música desde las 17 hasta las 0 , mientras que en la tercera cuadra, DJ Renzo Lorca acompañará la jornada en el mismo horario.

De esta manera, los distintos escenarios ofrecerán música en simultáneo durante 7 horas, con una propuesta que invita a recorrer la avenida y disfrutar de diferentes sets a lo largo de la tarde y la noche mientras se disfrutan en los locales gastronómicos y bares platos y bebidas especialmente creados bajo la temática de Halloween.

El año pasado la Arístides convocó a 10.000 personas.

Música, cultura urbana y entretenimiento en la Arístides

Organizada conjuntamente por la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y los comerciantes de la avenida, la segunda edición de Halloween en Arístides propone una experiencia que integra música, gastronomía, cultura urbana y actividades recreativas.

La programación musical formará parte de una agenda más amplia que incluirá el esperado concurso de cosplay (a los mejores disfraces volverá a dar premios en efectivo), intervenciones artísticas, performances, propuestas gamer, feria de emprendedores, cine móvil y espacios recreativos para niños.

Además, los bares y locales participantes ofrecerán promociones especiales vinculadas con la celebración. Se sumará una movida solidaria también, ya que el Banco de Alimentos estará presente recibiendo paquetes de leche en polvo de 800 gramos y a cambio otorgará beneficios para consumiciones a quienes donen.

En su edición 2025, Halloween en Arístides convocó a más de 10.000 personas y generó un importante movimiento en los sectores gastronómico y comercial. Para este año, la propuesta regresa con un corredor peatonal ampliado y nuevas experiencias para vecinos y turistas.