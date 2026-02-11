Los 6 mensajes que Bad Bunny dejó durante su histórica actuación en el Super Bowl 2026

1. Cree en vos mismo y en tus raíces

Desde el inicio de la presentación, Bad Bunny destacó su trayectoria personal y humildes orígenes, invitando a la audiencia a confiar en su propio camino. La narrativa visual del show con objetos y escenas del día a día boricua funcionó como un mensaje de autoestima y perseverancia, animando a quienes lo vieron a no renegar de sus orígenes.

2. La cultura cotidiana es fuerza identitaria

La escenografía incluyó íconos de la vida diaria puertorriqueña: carritos de piragua, partidas de dominó y charlas de barrio. Estos detalles, presentes entre las canciones, representaron la cultura popular latina como una identidad digna de ser celebrada, más allá de estereotipos y clichés mediáticos.

3. Crítica social y memoria histórica

Cuando Bad Bunny interpretó “El apagón” sobre un poste de luz típico de Puerto Rico, el momento fue mucho más que un gesto estético: fue un señalamiento simbólico a la crisis energética que vive la isla desde eventos como el huracán María. Con ello, usó su arte para apuntar a realidades complejas sin necesidad de discursos explícitos.

4. América amplia, diversa y plural

En los minutos finales de su presentación, Bad Bunny pronunció en inglés: “Dios bendiga a América”. Luego, acompañado de banderas de países latinoamericanos, destacó la idea de una América amplia, diversa y plural, lejos de una visión reducida o unilateral.

El espectáculo fue breve tuvo una duración de poco más de 13 minutos.

5. El español como afirmación cultural

A pesar de que parte de la audiencia angloparlante esperaba una presencia mayor del inglés, el artista se mantuvo fiel a su idioma natal. Solo pronunció una frase en inglés, reafirmando que su música y su mensaje están profundamente anclados en la cultura hispana y en la identidad de millones de hispanohablantes.

6. El amor por encima del odio

Quizás el mensaje más emotivo del espectáculo fue la frase proyectada al cierre: “Lo único más poderoso que el odio es el amor”. Este lema sintetizó el espíritu del show y funcionó como un llamado universal a la unión, la empatía y la convivencia pacífica.

La puesta en escena contó con apariciones especiales de Lady Gaga, Ricky Martin, la rapera Cardi B, la cantante Karol G, el actor Pedro Pascal y la actriz Jessica Alba, entre otros. Todos ellos compartieron escenario en distintos momentos, bailando frente al público y reforzando la energía festiva del espectáculo.