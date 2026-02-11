Los 6 mensajes que Bad Bunny dejó durante su histórica actuación en el Super Bowl 2026

La histórica actuación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl LX 2026 fue breve poco más de 13 minutos pero dejó una serie de mensajes cargados de identidad, cultura y unión que trascendieron lo estrictamente musical. El espectáculo, que combinó coreografías, símbolos latinos y apariciones de artistas internacionales, fue visto por más de 125 millones de espectadores en todo el mundo y se convirtió en uno de los momentos más comentados del evento.
Además de interpretar un popurrí de sus éxitos como “Tití me preguntó”, “El apagón” y “NUEVAYoL” Bad Bunny montó una puesta en escena inspirada en la cultura cotidiana puertorriqueña, con elementos como un salón de uñas, un bar de barrio y el porche de su icónica casita, que funcionó como eje visual del show.
A pesar de que muchos esperaban un mensaje político directo contra el actual gobierno de Estados Unidos, el artista optó por destacar valores de unión, identidad cultural y orgullo latino. Estas son las seis enseñanzas más potentes de su paso por el Super Bowl:
1. Cree en vos mismo y en tus raíces
Desde el inicio de la presentación, Bad Bunny destacó su trayectoria personal y humildes orígenes, invitando a la audiencia a confiar en su propio camino. La narrativa visual del show con objetos y escenas del día a día boricua funcionó como un mensaje de autoestima y perseverancia, animando a quienes lo vieron a no renegar de sus orígenes.
2. La cultura cotidiana es fuerza identitaria
La escenografía incluyó íconos de la vida diaria puertorriqueña: carritos de piragua, partidas de dominó y charlas de barrio. Estos detalles, presentes entre las canciones, representaron la cultura popular latina como una identidad digna de ser celebrada, más allá de estereotipos y clichés mediáticos.
3. Crítica social y memoria histórica
Cuando Bad Bunny interpretó “El apagón” sobre un poste de luz típico de Puerto Rico, el momento fue mucho más que un gesto estético: fue un señalamiento simbólico a la crisis energética que vive la isla desde eventos como el huracán María. Con ello, usó su arte para apuntar a realidades complejas sin necesidad de discursos explícitos.
4. América amplia, diversa y plural
En los minutos finales de su presentación, Bad Bunny pronunció en inglés: “Dios bendiga a América”. Luego, acompañado de banderas de países latinoamericanos, destacó la idea de una América amplia, diversa y plural, lejos de una visión reducida o unilateral.
5. El español como afirmación cultural
A pesar de que parte de la audiencia angloparlante esperaba una presencia mayor del inglés, el artista se mantuvo fiel a su idioma natal. Solo pronunció una frase en inglés, reafirmando que su música y su mensaje están profundamente anclados en la cultura hispana y en la identidad de millones de hispanohablantes.
6. El amor por encima del odio
Quizás el mensaje más emotivo del espectáculo fue la frase proyectada al cierre: “Lo único más poderoso que el odio es el amor”. Este lema sintetizó el espíritu del show y funcionó como un llamado universal a la unión, la empatía y la convivencia pacífica.
La puesta en escena contó con apariciones especiales de Lady Gaga, Ricky Martin, la rapera Cardi B, la cantante Karol G, el actor Pedro Pascal y la actriz Jessica Alba, entre otros. Todos ellos compartieron escenario en distintos momentos, bailando frente al público y reforzando la energía festiva del espectáculo.