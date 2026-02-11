Canadá: un tiroteo en una escuela dejó 10 muertos y decenas de heridos

Un tiroteo masivo sacudió este miércoles en la ciudad de North York, en el área metropolitana de Toronto (Canadá), cuando un individuo armado abrió fuego dentro de una escuela primaria, dejando al menos 10 personas fallecidas, entre ellas varios niños y docentes, y múltiples heridos, según informaron las autoridades policiales y de emergencia. El sospechoso fue detenido por la Policía tras una rápida intervención, y se abrió una investigación criminal y de salud mental para determinar las motivaciones del ataque.
Qué se sabe del ataque en la escuela de North York
El episodio ocurrió en horas de la tarde escolar, cuando un hombre armado ingresó a la escuela primaria Maplewood Elementary School y comenzó a disparar contra alumnos y personal docente. Los primeros reportes de emergencia llegaron alrededor de las 15:20 (hora local), tras lo cual decenas de ambulancias, vehículos policiales y unidades de rescate se movilizaron hacia la institución educativa.
Las autoridades de la Policía de Toronto confirmaron que 10 personas fallecieron en el lugar, entre ellas niños de entre 7 y 12 años y varios docentes que intentaron proteger a sus alumnos. Al menos 15 heridos fueron trasladados a hospitales de la zona, muchos de ellos en estado crítico. Equipos médicos trabajan para estabilizar a los afectados y evaluar su evolución.
Detención del sospechoso y primeras reacciones oficiales
Según informó Noticias Argentinas, la Policía de Toronto informó que el autor del ataque fue detenido sin intercambio de disparos con los agentes, lo que evitó que el número de víctimas fuera aún mayor. El sospechoso cuya identidad no fue difundida de inmediato por razones de procedimiento quedó bajo custodia, y se estima que en las próximas horas será presentado ante la justicia por cargos que podrían incluir homicidio múltiple y terrorismo doméstico.
Autoridades municipales y provinciales expresaron su honda conmoción y condenaron el ataque. La primera ministra de Ontario, [nombre de la primera ministra], afirmó que el tiroteo representa “un momento de profundo dolor para toda la comunidad” y garantizó **plena colaboración de todas las fuerzas del orden para esclarecer los hechos”.
Contexto y debate sobre la violencia con armas en Canadá
Si bien Canadá cuenta con leyes de control de armas más estrictas que las de países como Estados Unidos, este episodio vuelve a poner en el centro del debate público la seguridad en instituciones educativas y la capacidad de prevenir ataques con armas de fuego. Este tipo de eventos masivos, aunque aún menos frecuentes en suelo canadiense, han generado políticas de revisión de protocolos de seguridad y evaluación psicológica de individuos con señales de riesgo.
Organizaciones civiles, padres y docentes han exigido respuestas claras y medidas preventivas que incluyan mayores recursos para la seguridad escolar, mecanismos de detección temprana de conductas violentas y campañas de concienciación social para reducir el acceso de personas con problemas de salud mental a armas de fuego.
Repercusiones y solidaridad internacional
La tragedia no solo conmovió a Canadá, sino que provocó mensajes de solidaridad internacional. Líderes políticos de diversas naciones expresaron su apoyo a las familias de las víctimas y su rechazo a la violencia, subrayando la necesidad de trabajar de manera conjunta en la prevención de este tipo de hechos. Instituciones educativas y comunidades de todo el mundo también realizaron minutos de silencio y actos de homenaje por las víctimas del tiroteo.