El jugador que escapó de la guerra y buscará amargar a la Selección Argentina en el Mundial 2026

En 2005, la familia logró emigrar a Edmonton, Canadá, escapando definitivamente del horror de la guerra. Davies recién obtuvo la ciudadanía canadiense en 2017, poco antes de debutar con la selección mayor.

A los 14 años, los Vancouver Whitecaps se lo llevaron a su academia. No duró nada en las inferiores. A los 15 años, se convirtió en el jugador más joven en debutar en la United Soccer League (la segunda división de Estados Unidos)

A los 15 años y 8 meses, Davies debutó en la MLS. Fue el segundo jugador más joven de la historia en jugar en la liga, solo detrás de Freddy Adu. Ahí ya se veía que el puesto de extremo le quedaba chico.

davies, canada Alphonso Davies ya demostró que puede complicar a la Selección Argentina.

En 2018, el Bayern Múnich puso los ojos en él. Pagaron 13.5 millones de dólares (que con variables subía a 22), una cifra récord en ese momento para un jugador saliendo de la MLS. Allí, los alemanes supieron transformarlo en un peligroso lateral izquierdo.

A nivel selecciones, Davies es el responsable directo de que el fútbol en Canadá haya dejado de ser un deporte no tan popular. Fue el goleador de las Eliminatorias para Qatar 2022 y metió el primer gol de Canadá en la historia de los mundiales.

El grupo de Canadá en el Mundial 2026

La selección de Canadá encabeza el Grupo B del Mundial 2026 como uno de los países anfitriones. Canadá disputará sus partidos de la fase de grupos en Toronto y Vancouver, y su grupo está conformado por las siguientes selecciones: