El jugador que escapó de la guerra y buscará amargar a la Selección Argentina en el Mundial 2026
Este futbolista ya ha demostrado ser alguien que puede complicar a la Selección Argentina. ¿Será rival en el Mundial 2026?
Por UNO
La Selección Argentina ya sabe que el Mundial 2026 no va a ser un trámite, y uno de los nombres que hacen real esta afirmación es el de Alphonso Davies. El lateral de Canadá es mucho más que un jugador rápido; es alguien que tiene una historia de vida complicada.
Rival en la pasada edición de la Copa América, Davies ya ha demostrado ser alguien que puede complicar a los futbolistas argentinos, dejando de lado su fanatismo por Lionel Messi.
Alphonso Davies, el jugador que escapó de la guerra y puede ser figura en el Mundial
Davies nació en el año 2000 en Buduburam, un campo de refugiados en Ghana. Sus padres, Victoria y Debeah, habían logrado huir de la Segunda Guerra Civil de Liberia para no morir en el conflicto. En ese campo, donde la prioridad era conseguir comida y agua potable, pasó sus primeros cinco años de vida.
En 2005, la familia logró emigrar a Edmonton, Canadá, escapando definitivamente del horror de la guerra. Davies recién obtuvo la ciudadanía canadiense en 2017, poco antes de debutar con la selección mayor.
A los 14 años, los Vancouver Whitecaps se lo llevaron a su academia. No duró nada en las inferiores. A los 15 años, se convirtió en el jugador más joven en debutar en la United Soccer League (la segunda división de Estados Unidos)
En 2018, el Bayern Múnich puso los ojos en él. Pagaron 13.5 millones de dólares (que con variables subía a 22), una cifra récord en ese momento para un jugador saliendo de la MLS. Allí, los alemanes supieron transformarlo en un peligroso lateral izquierdo.
A nivel selecciones, Davies es el responsable directo de que el fútbol en Canadá haya dejado de ser un deporte no tan popular. Fue el goleador de las Eliminatorias para Qatar 2022 y metió el primer gol de Canadá en la historia de los mundiales.
El grupo de Canadá en el Mundial 2026
La selección de Canadá encabeza el Grupo B del Mundial 2026 como uno de los países anfitriones. Canadá disputará sus partidos de la fase de grupos en Toronto y Vancouver, y su grupo está conformado por las siguientes selecciones:
Canadá
Suiza
Catar
Ganador del Play-off A de la UEFA (Se definirá entre Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia y Herzegovina)