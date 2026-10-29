Sinfonías del inconsciente: cuando la música clásica se cruza con el diván

El programa incluye piezas de música clásica de Debussy, Mahler y Beethoven, interpretadas como disparadores para conceptos de la psicología. Foto: Gentileza UNCuyo

El viaje continúa con el sobrecogedor "Adagietto" de la Sinfonía n.º 5 de Gustav Mahler, una partitura que inevitablemente evoca aquel histórico y maratónico encuentro entre el compositor y Sigmund Freud, inmortalizado como la sesión de análisis más extensa de la historia.

De allí, la atmósfera se espesa con la audacia de una "Suite Surrealista", abriendo paso a las lecturas lacanianas sobre el arte y el goce, antes de culminar con la solemne y trágica Marcha Fúnebre de la Sinfonía n.º 3 "Heroica" de Ludwig van Beethoven, interpretada como la metáfora definitiva sobre la caída de los ideales y la desilusión ante los tiranos de la historia.

Original concierto de música clásica y psicoanálisis

Para dar carnadura a este cruce inusual, el concierto de la Orquesta Sinfónica de la UNCuyo cuenta con la participación de tres destacados referentes de la psicología en Mendoza: la psicoanalista y además violonchelista Lilian Giubetich, el especialista en neurociencias Jorge Domínguez y el psicoanalista de orientación lacaniana Andrés Romero.

La confluencia de estas disciplinas de música clásica y psicoanálisis no busca someter al pentagrama a un frío diagnóstico clínico, sino todo lo contrario.

El director brasileño Tobias Volkmann explicó a Diario UNO que la idea de entrelazar la música con las ciencias humanas y del pensamiento busca generar encuentros nada esperados ni obvios que abran nuevas perspectivas de análisis.

El brasileño Tobias Wolkmann es el director de la Orquesta Sinfónica de la UNCuyo y quien creó este original ciclo para el público de Mendoza. Foto: Gentileza UNCuyo

"Es una especie de encuentros de áreas complementarias [...] una estructura estética, musical, para generar espacios, trampolines, para que tres invitados psicólogos y psicoanalistas puedan desarrollar ideas impulsadas por obras musicales", detalló el maestro, quien experimentó este ciclo hace unos años con la Sinfónica de la Universidad de San Pablo, Brasil.

Este programa para la Sinfónica de la UNCuyo lo diseñó con el reconocido psicoanalista y profesor de la Universidad de San Pablo, el brasileño Christian Dunker.

Cuando el diván se comparte con la música clásica

Por su parte, Lilian Giubetich valoró la originalidad de la convocatoria al señalar que el objetivo principal es trabajar sobre conceptos a partir de la música y no caer en el error de querer analizar la obra o al artista como sujeto.

Para Giubetich, esta vivencia representa una oportunidad única para reflexionar sobre sus dos grandes pasiones, la psicología y la música clásica: "Es una propuesta muy interesante y original que jamás hubiese imaginado que se podía hacer algo así".

Y prometió que el concierto este viernes será "un encuentro de música y la palabra" al analizar a través de las piezas clásicas conceptos que hacen a la salud mental de quienes asistan.

Lilian Giubetich es psicoanalista y violonchelista. Foto: Gentileza Lilian Giubetich

La Orquesta Sinfónica tiende puentes con la psicología

En sintonía con el espíritu de la propuesta de la Orquesta Sinfónica universitaria, la perspectiva teórica se alinea con la revolucionaria máxima de Jacques Lacan: el artista siempre lleva la delantera, y es el psicoanalista quien debe dejarse enseñar por la potencia creadora del arte.

De este modo, los compositores no serán aquí objetos de estudio sobre el diván, sino faros estéticos que iluminan conceptos universales del psiquismo.

Con la música clásica como catalizador y la palabra como puente, la Nave UNCuyo se prepara para una noche irrepetible donde la belleza sonora y el pensamiento profundo convergen para demostrar que el arte, en su expresión más genuina, siempre guarda una cita pendiente con el inconsciente.

Coordenadas del concierto