Hay momentos en que la música deja de ser meramente escuchada para convertirse en un espejo vibrante de los abismos humanos. Con esa premisa audaz, la Orquesta Sinfónica de la UNCuyo -bajo la batuta del maestro Tobias Volkmann- da vida a "Encuentros con el pensamiento", una propuesta que sacude la escena cultural mendocina al disolver las fronteras entre la música clásica y las ciencias humanas.
Sinfonías del inconsciente: cuando la música clásica se cruza con el diván
La Orquesta Sinfónica de la UNCuyo inaugura un ciclo que desafía los límites del concierto tradicional para entrelazar la música clásica con el psicoanálisis
Lejos de ser un concierto convencional dentro de la programación anual de la Sinfónica local, la velada se despliega como una plataforma viva donde cada pieza musical funciona como un trampolín conceptual, un disparador para adentrarse en los recovecos más íntimos del deseo, el sueño y el dolor del ser humano.
El itinerario emocional e intelectual comienza con la sutileza hipnótica del "Preludio a la siesta de un fauno" de Claude Debussy, una obra fundacional del modernismo que evoca el universo brumoso de los anhelos inconscientes.
El viaje continúa con el sobrecogedor "Adagietto" de la Sinfonía n.º 5 de Gustav Mahler, una partitura que inevitablemente evoca aquel histórico y maratónico encuentro entre el compositor y Sigmund Freud, inmortalizado como la sesión de análisis más extensa de la historia.
De allí, la atmósfera se espesa con la audacia de una "Suite Surrealista", abriendo paso a las lecturas lacanianas sobre el arte y el goce, antes de culminar con la solemne y trágica Marcha Fúnebre de la Sinfonía n.º 3 "Heroica" de Ludwig van Beethoven, interpretada como la metáfora definitiva sobre la caída de los ideales y la desilusión ante los tiranos de la historia.
Original concierto de música clásica y psicoanálisis
Para dar carnadura a este cruce inusual, el concierto de la Orquesta Sinfónica de la UNCuyo cuenta con la participación de tres destacados referentes de la psicología en Mendoza: la psicoanalista y además violonchelista Lilian Giubetich, el especialista en neurociencias Jorge Domínguez y el psicoanalista de orientación lacaniana Andrés Romero.
La confluencia de estas disciplinas de música clásica y psicoanálisis no busca someter al pentagrama a un frío diagnóstico clínico, sino todo lo contrario.
El director brasileño Tobias Volkmann explicó a Diario UNO que la idea de entrelazar la música con las ciencias humanas y del pensamiento busca generar encuentros nada esperados ni obvios que abran nuevas perspectivas de análisis.
"Es una especie de encuentros de áreas complementarias [...] una estructura estética, musical, para generar espacios, trampolines, para que tres invitados psicólogos y psicoanalistas puedan desarrollar ideas impulsadas por obras musicales", detalló el maestro, quien experimentó este ciclo hace unos años con la Sinfónica de la Universidad de San Pablo, Brasil.
Este programa para la Sinfónica de la UNCuyo lo diseñó con el reconocido psicoanalista y profesor de la Universidad de San Pablo, el brasileño Christian Dunker.
Cuando el diván se comparte con la música clásica
Por su parte, Lilian Giubetich valoró la originalidad de la convocatoria al señalar que el objetivo principal es trabajar sobre conceptos a partir de la música y no caer en el error de querer analizar la obra o al artista como sujeto.
Para Giubetich, esta vivencia representa una oportunidad única para reflexionar sobre sus dos grandes pasiones, la psicología y la música clásica: "Es una propuesta muy interesante y original que jamás hubiese imaginado que se podía hacer algo así".
Y prometió que el concierto este viernes será "un encuentro de música y la palabra" al analizar a través de las piezas clásicas conceptos que hacen a la salud mental de quienes asistan.
La Orquesta Sinfónica tiende puentes con la psicología
En sintonía con el espíritu de la propuesta de la Orquesta Sinfónica universitaria, la perspectiva teórica se alinea con la revolucionaria máxima de Jacques Lacan: el artista siempre lleva la delantera, y es el psicoanalista quien debe dejarse enseñar por la potencia creadora del arte.
De este modo, los compositores no serán aquí objetos de estudio sobre el diván, sino faros estéticos que iluminan conceptos universales del psiquismo.
Con la música clásica como catalizador y la palabra como puente, la Nave UNCuyo se prepara para una noche irrepetible donde la belleza sonora y el pensamiento profundo convergen para demostrar que el arte, en su expresión más genuina, siempre guarda una cita pendiente con el inconsciente.
Coordenadas del concierto
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Fecha: Viernes 30 de octubre, a las 20.30 (se ruega puntualidad; una vez comenzado el concierto no se permitirá el ingreso a la sala).
Lugar: Sala Roja de la Nave UNCuyo (Maza 250, Ciudad).
Entradas: $15.000 (general) y $12.000 para estudiantes, docentes, personal no docente de la UNCuyo y jubilados. Se pueden adquirir de forma online en EntradaWeb o de manera presencial en la boletería de la Nave UNCuyo (de martes a domingo de 18 a 22).
En pocas palabras
- Ciclo inédito: La Orquesta Sinfónica de la UNCuyo fusiona música clásica y psicoanálisis en un ciclo innovador.
- Obras y conceptos: Se exploran obras como Debussy y Mahler para vincular música con el inconsciente y el deseo.
- Participación experta: Psicoanalistas mendocinos disertarán sobre conceptos universales del psiquismo a través del arte.