La música latinoamericana de raíz y la fusión urbana están de fiesta. Gente del Sur, la agrupación mendocina formada por Ini Ceverino (voz y tumbadoras), Federico Chavero (guitarra, bajo y voz) y Ricardo Vaccari (percusión y voz), celebra sus primeros 20 años de carrera con un espectáculo único en el Teatro Independencia.
Gente del Sur celebra 20 años de trayectoria con un concierto imperdible en el Teatro Independencia
El trío mendocino integrado por Ini Ceverino, Federico Chavero y Ricardo Vaccari festeja dos décadas de música latinoamericana. La cita es este domingo 1 de noviembre y contará con la presencia estelar del dúo de Daniel Maza y Hernán Jacinto.
El concierto promete ser un recorrido integral por la geografía sonora del continente. A través de un repertorio que abarca desde tonadas, cuecas y chacareras hasta sambas brasileñas, valses peruanos y ritmos afrolatinos, el trío combina la esencia de las raíces tradicionales con paisajes sonoros urbanos y contemporáneos.
Invitados de lujo: la unión del candombe, el jazz y la música rioplatense
La noche contará con un atractivo especial de escala internacional: la participación de la dupla conformada por el bajista uruguayo Daniel Maza y el pianista Hernán Jacinto.
Este dúo destaca por su complicidad en el escenario y su capacidad de improvisación, fusionando el jazz con las raíces afro-rioplatenses. En su presentación repasarán composiciones propias e interpretaciones de grandes maestros como Hugo Fattoruso, Eduardo Mateo, Rubén Rada, Eduardo Pinto y Wayne Shorter.
La velada del domingo se perfila como un cruce musical de profunda identidad, donde la interacción, la espontaneidad y la riqueza sonora serán las grandes protagonistas.
Ficha del espectáculo
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Espectáculo: Gente del Sur - 20 Años.
Integrantes: Ini Ceverino, Federico Chavero y Ricardo Vaccari.
Músicos invitados: Daniel Maza y Hernán Jacinto.
Fecha y hora: Domingo 1 de noviembre, a las 21.
Lugar: Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad de Mendoza).
Duración: 100 minutos (Apto para todo público).
Entradas: Disponibles en EntradaWeb. Platea Baja y Palcos Bajos ($25.000), Platea Alta y Palcos Altos ($20.000), Tertulia y Paraíso ($15.000).
En pocas palabras
- Gente del Sur: celebra 20 años de música latinoamericana con concierto.
- Invitados de lujo: actuarán Daniel Maza y Hernán Jacinto, fusionando jazz y música rioplatense.
- Ficha del espectáculo: se realizará el domingo 1 de noviembre en el Teatro Independencia; entradas disponibles en EntradaWeb.