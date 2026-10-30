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Domingo 1 de noviembre

Gente del Sur celebra 20 años de trayectoria con un concierto imperdible en el Teatro Independencia

El trío mendocino integrado por Ini Ceverino, Federico Chavero y Ricardo Vaccari festeja dos décadas de música latinoamericana. La cita es este domingo 1 de noviembre y contará con la presencia estelar del dúo de Daniel Maza y Hernán Jacinto.

Gonzalo Ponce
Por Gonzalo Ponce [email protected]
Federico Chavero, Ini Ceverino y Ricardo Vaccari.

Federico Chavero, Ini Ceverino y Ricardo Vaccari.

La música latinoamericana de raíz y la fusión urbana están de fiesta. Gente del Sur, la agrupación mendocina formada por Ini Ceverino (voz y tumbadoras), Federico Chavero (guitarra, bajo y voz) y Ricardo Vaccari (percusión y voz), celebra sus primeros 20 años de carrera con un espectáculo único en el Teatro Independencia.

El concierto promete ser un recorrido integral por la geografía sonora del continente. A través de un repertorio que abarca desde tonadas, cuecas y chacareras hasta sambas brasileñas, valses peruanos y ritmos afrolatinos, el trío combina la esencia de las raíces tradicionales con paisajes sonoros urbanos y contemporáneos.

Invitados de lujo: la unión del candombe, el jazz y la música rioplatense

La noche contará con un atractivo especial de escala internacional: la participación de la dupla conformada por el bajista uruguayo Daniel Maza y el pianista Hernán Jacinto.

Hern&aacute;n Jacinto y Daniel Maza. Los invitados para el domingo.

Hernán Jacinto y Daniel Maza. Los invitados para el domingo.

Este dúo destaca por su complicidad en el escenario y su capacidad de improvisación, fusionando el jazz con las raíces afro-rioplatenses. En su presentación repasarán composiciones propias e interpretaciones de grandes maestros como Hugo Fattoruso, Eduardo Mateo, Rubén Rada, Eduardo Pinto y Wayne Shorter.

La velada del domingo se perfila como un cruce musical de profunda identidad, donde la interacción, la espontaneidad y la riqueza sonora serán las grandes protagonistas.

Ficha del espectáculo

  • Espectáculo: Gente del Sur - 20 Años.

  • Integrantes: Ini Ceverino, Federico Chavero y Ricardo Vaccari.

  • Músicos invitados: Daniel Maza y Hernán Jacinto.

  • Fecha y hora: Domingo 1 de noviembre, a las 21.

  • Lugar: Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad de Mendoza).

  • Duración: 100 minutos (Apto para todo público).

  • Entradas: Disponibles en EntradaWeb. Platea Baja y Palcos Bajos ($25.000), Platea Alta y Palcos Altos ($20.000), Tertulia y Paraíso ($15.000).

En pocas palabras

  • Gente del Sur: celebra 20 años de música latinoamericana con concierto.
  • Invitados de lujo: actuarán Daniel Maza y Hernán Jacinto, fusionando jazz y música rioplatense.
  • Ficha del espectáculo: se realizará el domingo 1 de noviembre en el Teatro Independencia; entradas disponibles en EntradaWeb.
Resumen generado por Thinkindot AI

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