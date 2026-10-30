Gente del Sur celebra 20 años de trayectoria con un concierto imperdible en el Teatro Independencia

El concierto promete ser un recorrido integral por la geografía sonora del continente. A través de un repertorio que abarca desde tonadas, cuecas y chacareras hasta sambas brasileñas, valses peruanos y ritmos afrolatinos, el trío combina la esencia de las raíces tradicionales con paisajes sonoros urbanos y contemporáneos.

Invitados de lujo: la unión del candombe, el jazz y la música rioplatense

La noche contará con un atractivo especial de escala internacional: la participación de la dupla conformada por el bajista uruguayo Daniel Maza y el pianista Hernán Jacinto.