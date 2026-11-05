Festival Cordillera de Los Unders con Memphis La Blusera y Spaghetti Western

Leyendas del blues y la proyección de la escena local

Uno de los números centrales de la programación será la presentación de Memphis La Blusera, pilar fundamental del blues en la Argentina. Nacida en Floresta en 1978, la agrupación ostenta una trayectoria histórica respaldada por placas emblemáticas como "Nunca tuve tanto Blues" y "Cosa de hombres", además de clásicos populares como “Moscato, pizza y fainá”, “La bifurcada”, “La flor más bella” y “Montón de nada”.

Tras haber pisado recintos icónicos como el Estadio Obras, el Luna Park, el Teatro Gran Rex y el Teatro Colón, el grupo encaró un regreso a los escenarios en 2022 con pasos destacados por festivales como el Cosquín Rock. Su actuación encabezará la grilla del día domingo.

Por su parte, la jornada del sábado tendrá entre sus protagonistas a Spaghetti Western, uno de los proyectos más representativos del ecosistema musical mendocino actual. La banda, que combina sonidos latinoamericanos con soul y jazz, viene de un período de fuerte expansión que incluyó shows en Chile, una fecha agotada en Niceto Club (Buenos Aires) y su reciente debut en el escenario Alternative del festival Lollapalooza Argentina en marzo de 2026. El grupo anticipará parte del material que integrará su próximo álbum de estudio.

La grilla artística del sábado 7 se completará con Batos, La Pandilla de la Muerte, Demorados y sets de DJs. En tanto, el domingo 8 acompañarán a Memphis La Blusera las agrupaciones Labios de Sal, La Ilíada de Pope y Selva Blanca.

Experiencia en vinilo, bodegas y gastronomía

La propuesta del festival trascenderá lo estrictamente musical para ofrecer una experiencia cultural integral:

Espacio de Vinilos: La firma Rec & Play presentará la "Experiencia 80 y 90", consistente en la reproducción de grandes éxitos en su formato original en vinilo. En paralelo, Claxon Música montará una feria y exposición de coleccionismo con cassettes, CDs y discos para exhibición y venta.

Gastronomía y Vinos: El predio contará con un patio de comidas y barra de bebidas, sumado a stands de degustación y venta a cargo de las bodegas Cruzat, Antigal y Madre Cosecha.

Ficha del festival