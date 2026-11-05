Mendoza disfrutará por primera vez el Festival Cordillera de Los Unders, un evento que durante dos jornadas buscará celebrar la esencia del underground fuera del circuito mainstream, con un formato popular y accesible. La cita doble será este sábado 7 y domingo 8 de noviembre, desde las 17, en el Espacio Arizu (Belgrano 1335, Godoy Cruz).
Festival Cordillera de Los Unders con Memphis La Blusera y Spaghetti Western
En el Espacio Arizu de Godoy Cruz será la primera edición de este encuentro contracultural a partir de las 17. El evento combinará rock, blues, jazz, cultura del vinilo, gastronomía y degustación de vinos.
Las entradas generales están a la venta a través de Entradaweb, con una promoción especial de Andes Origen que incluye el ticket de ingreso más una lata de cerveza por $5.000.
Con una identidad visual y conceptual inspirada en el pedemonte mendocino, la gráfica vintage, la mística del desierto y la cultura alternativa, el festival desplegará una grilla que enlaza a referentes históricos de la música nacional con exponentes consolidados del plano local.
Leyendas del blues y la proyección de la escena local
Uno de los números centrales de la programación será la presentación de Memphis La Blusera, pilar fundamental del blues en la Argentina. Nacida en Floresta en 1978, la agrupación ostenta una trayectoria histórica respaldada por placas emblemáticas como "Nunca tuve tanto Blues" y "Cosa de hombres", además de clásicos populares como “Moscato, pizza y fainá”, “La bifurcada”, “La flor más bella” y “Montón de nada”.
Tras haber pisado recintos icónicos como el Estadio Obras, el Luna Park, el Teatro Gran Rex y el Teatro Colón, el grupo encaró un regreso a los escenarios en 2022 con pasos destacados por festivales como el Cosquín Rock. Su actuación encabezará la grilla del día domingo.
Por su parte, la jornada del sábado tendrá entre sus protagonistas a Spaghetti Western, uno de los proyectos más representativos del ecosistema musical mendocino actual. La banda, que combina sonidos latinoamericanos con soul y jazz, viene de un período de fuerte expansión que incluyó shows en Chile, una fecha agotada en Niceto Club (Buenos Aires) y su reciente debut en el escenario Alternative del festival Lollapalooza Argentina en marzo de 2026. El grupo anticipará parte del material que integrará su próximo álbum de estudio.
La grilla artística del sábado 7 se completará con Batos, La Pandilla de la Muerte, Demorados y sets de DJs. En tanto, el domingo 8 acompañarán a Memphis La Blusera las agrupaciones Labios de Sal, La Ilíada de Pope y Selva Blanca.
Experiencia en vinilo, bodegas y gastronomía
La propuesta del festival trascenderá lo estrictamente musical para ofrecer una experiencia cultural integral:
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Espacio de Vinilos: La firma Rec & Play presentará la "Experiencia 80 y 90", consistente en la reproducción de grandes éxitos en su formato original en vinilo. En paralelo, Claxon Música montará una feria y exposición de coleccionismo con cassettes, CDs y discos para exhibición y venta.
Gastronomía y Vinos: El predio contará con un patio de comidas y barra de bebidas, sumado a stands de degustación y venta a cargo de las bodegas Cruzat, Antigal y Madre Cosecha.
Ficha del festival
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Evento: Festival Cordillera de Los Unders (1.ª Edición).
Fechas: Sábado 7 y domingo 8 de noviembre de 2026.
Hora: A partir de las 17.
Lugar: Espacio Arizu (Belgrano 1335, Godoy Cruz, Mendoza).
Entradas: A la venta en Entradaweb (Promoción Andes Origen: Entrada + lata de cerveza a $5.000).
Grilla Sábado 7: Spaghetti Western, Batos, La Pandilla de la Muerte, Demorados y DJs.
Grilla Domingo 8: Memphis La Blusera, Labios de Sal, La Ilíada de Pope y Selva Blanca.
En pocas palabras
- Festival Cordillera de Los Unders: primera edición contracultural en Espacio Arizu, Godoy Cruz, con rock, blues y jazz.
- Artistas Destacados: Memphis La Blusera lidera la grilla del domingo 8, mientras que Spaghetti Western encabeza el sábado 7.
- Experiencia Completa: el evento incluirá además cultura del vinilo, gastronomía y degustación de vinos de bodegas mendocinas.