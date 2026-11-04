Murió Daniel Bifulco, el recordado actor y humorista de Videomatch, a los 56 años

La noticia fue confirmada por su amigo y colega Alfredo Silva, quien relató a TN Show que fue la madre de Bifulco quien lo encontró en el piso de su casa en el barrio porteño de Villa Urquiza. La Policía Científica intervino en el lugar y se llevó el cuerpo para realizar los estudios correspondientes, a la espera de la confirmación oficial sobre las causas del deceso.

El recordado paso de Daniel Bifulco por la televisión

Bifulco integró el recordado trío "Los Jaimitos" junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta, destacándose por sus sketches de canciones infantiles con rimas humorísticas y de doble sentido. Su paso por el programa de Marcelo Tinelli dejó una marca imborrable en la televisión argentina.