El mundo del espectáculo argentino lamenta la partida de Daniel Bifulco, el actor y humorista de 56 años conocido por su icónico personaje " Jaimito" en el programa Videomatch, quien fue hallado sin vida en su vivienda generando conmoción entre colegas y seguidores.
Murió Daniel Bifulco, el recordado actor y humorista de Videomatch, a los 56 años
El actor Daniel Bifulco, conocido por su personaje en VideoMatch, fue encontrado sin vida en su domicilio a los 56 años de edad.
La noticia fue confirmada por su amigo y colega Alfredo Silva, quien relató a TN Show que fue la madre de Bifulco quien lo encontró en el piso de su casa en el barrio porteño de Villa Urquiza. La Policía Científica intervino en el lugar y se llevó el cuerpo para realizar los estudios correspondientes, a la espera de la confirmación oficial sobre las causas del deceso.
El recordado paso de Daniel Bifulco por la televisión
Bifulco integró el recordado trío "Los Jaimitos" junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta, destacándose por sus sketches de canciones infantiles con rimas humorísticas y de doble sentido. Su paso por el programa de Marcelo Tinelli dejó una marca imborrable en la televisión argentina.
El trío humorístico "Los Jaimitos" se consolidó como uno de los segmentos más populares de VideoMatch. Canciones como "La Abuela" o "El Ratón Pérez" con un doble sentido particular trascendieron generaciones y quedaron grabadas en la memoria colectiva. Bifulco, además de su trabajo en televisión, desarrolló una carrera teatral y exploraba nuevas plataformas digitales.
Los inicios y la emotiva historia familiar del humorista
Daniel Bifulco solía evocar con emoción el inicio de "Los Jaimitos", ya que coincidió con un momento crucial de su vida personal. El 5 de abril de 2001, día en que el trío debutó en Videomatch, también nació su hija Luciana. El actor recordó en diversas entrevistas cómo sus compañeros Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta lo asistieron para poder grabar el material temprano y así llegar a tiempo para el nacimiento de su hija en el sanatorio, demostrando la profunda amistad que los unía.
En pocas palabras
- Fallecimiento: El actor Daniel Bifulco, de 56 años, conocido por "Jaimito" en VideoMatch, fue encontrado sin vida.
- Trayectoria: Integró "Los Jaimitos" con Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta, populares por sus sketches humorísticos.
- Legado: Sus canciones de doble sentido y su paso por el programa de Marcelo Tinelli marcaron la televisión argentina.