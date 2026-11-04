El Príncipe Idiota llega por primera vez al Teatro Independencia para presentar "Carisma Secreto"

La producción artística fue realizada en conjunto entre Cruz y el propio Mariano Di Cesare. Gran parte del proceso creativo se gestó durante un retiro en el Delta del Tigre, una experiencia que les permitió abstraerse de la rutina urbana para explorar texturas, matices y pequeños hallazgos sonoros.

El resultado es un abanico compositivo con raíz rockera que se extiende hacia el folk, la experimentación sónica y climas cinematográficos, donde conviven la melancolía, la intimidad y sutiles destellos de humor. El álbum contó además con destacados invitados nacionales e internacionales como Devendra Banhart, Lucas Martí, Mark Lavengood, Ximena Niederhauser, Fito Reynals y Lautaro Ábrego. La mezcla estuvo a cargo de Robert Shelton en Altamira Studios (Los Ángeles), mientras que el mastering llevó la firma de Santiago de Simone.

El universo del Príncipe Idiota

Quienes conocen el recorrido de Di Cesare al frente de Mi Amigo Invencible -banda fundamental del indie argentino fundada en Mendoza en 2007- encontrarán en El Príncipe Idiota un espacio de búsqueda complementario. Nacido en 2015 como una vía paralela de exploración, el proyecto construyó una identidad propia a través de publicaciones como Doméstico (2015), Diccionario Básico Ilustrado, Novedades, Amazonas, Delirio New Age, Deseo Permanente y Gigaaaante.

Tras haber llevado sus canciones a escenarios internacionales como la FIRA B! de Mallorca en 2018 y cosechar una audiencia fiel a lo largo del país, Di Cesare regresa a su Mendoza natal para conectar de cerca con el público local y recorrer los rincones de su obra más madura.

FICHA DEL SHOW