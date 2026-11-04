Hay canciones que se descubren de a poco, revelando en cada nueva escucha una frase, un detalle o un giro sonoro que invita a volver. Ese espíritu es el que articula "Carisma Secreto", el nuevo trabajo discográfico de El Príncipe Idiota, el proyecto solista comandado por Mariano Di Cesare, que desembarca en el Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad de Mendoza) para su presentación oficial en vivo. La cita es este miércoles a las 20.
El Príncipe Idiota llega por primera vez al Teatro Independencia para presentar "Carisma Secreto"
Mariano Di Cesare, fundador y voz de Mi Amigo Invencible, regresa a Mendoza con su proyecto solista para repasar su flamante álbum de estudio.
El concierto, producido por Feliz Agencia, marcará el debut del proyecto en el escenario mayor de la provincia. Las entradas anticipadas se encuentran disponibles a través de la plataforma EntradaWeb.
Retiro en el Delta y producción de alto vuelo
Publicado el 10 de septiembre de 2026 bajo el sello Geiser Discos, "Carisma Secreto" reúne 11 canciones y representa el retorno de Di Cesare al formato de larga duración, tras varios años focalizado en el lanzamiento de singles y EPs.
La producción artística fue realizada en conjunto entre Cruz y el propio Mariano Di Cesare. Gran parte del proceso creativo se gestó durante un retiro en el Delta del Tigre, una experiencia que les permitió abstraerse de la rutina urbana para explorar texturas, matices y pequeños hallazgos sonoros.
El resultado es un abanico compositivo con raíz rockera que se extiende hacia el folk, la experimentación sónica y climas cinematográficos, donde conviven la melancolía, la intimidad y sutiles destellos de humor. El álbum contó además con destacados invitados nacionales e internacionales como Devendra Banhart, Lucas Martí, Mark Lavengood, Ximena Niederhauser, Fito Reynals y Lautaro Ábrego. La mezcla estuvo a cargo de Robert Shelton en Altamira Studios (Los Ángeles), mientras que el mastering llevó la firma de Santiago de Simone.
El universo del Príncipe Idiota
Quienes conocen el recorrido de Di Cesare al frente de Mi Amigo Invencible -banda fundamental del indie argentino fundada en Mendoza en 2007- encontrarán en El Príncipe Idiota un espacio de búsqueda complementario. Nacido en 2015 como una vía paralela de exploración, el proyecto construyó una identidad propia a través de publicaciones como Doméstico (2015), Diccionario Básico Ilustrado, Novedades, Amazonas, Delirio New Age, Deseo Permanente y Gigaaaante.
Tras haber llevado sus canciones a escenarios internacionales como la FIRA B! de Mallorca en 2018 y cosechar una audiencia fiel a lo largo del país, Di Cesare regresa a su Mendoza natal para conectar de cerca con el público local y recorrer los rincones de su obra más madura.
FICHA DEL SHOW
- Fecha: Miércoles 4 de noviembre de 2026.
- Hora: 20.
- Lugar: Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad de Mendoza).
- Entradas: a la venta a través de EntradaWeb.
- Producción: Feliz Agencia.
- Política de ingreso: menores abonan entrada a partir de los 10 años.
En pocas palabras
- El Príncipe Idiota: Mariano Di Cesare presenta su nuevo álbum.
- Teatro Independencia: miércoles 4 de noviembre a lass 20.