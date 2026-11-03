Pasado Verde presenta en Mendoza su nuevo disco "Ya hice todo mal"

En 2026, el grupo continuó profundizando ese recorrido con una presentación a sala llena en la Bodega Giol y dos funciones junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza en el Teatro Independencia, agotadas en tiempo récord.

Con cinco discos de estudio anteriores -"Para crecer y olvidar" (2007), "Fuimos y seremos" (2012), "Fuego y Flora" (2016), "Declaración de Principios" (2020) y "La Expedición" (2023), Pasado Verde forma parte de una escena mendocina que en los últimos años logró ampliar su circulación hacia Buenos Aires y otros puntos del país.

Ya hice todo mal

El disco está disponible en plataformas digitales desde el 26 de julio, se trata del sexto trabajo de estudio de Pasado Verde.

La placa nace desde una mirada marcada por la libertad de quien ya lo perdió todo y la decisión de volver a las raíces rockeras de la banda. Lejos del optimismo como punto de partida, Ya hice todo mal propone canciones atravesadas por la honestidad, el error y la posibilidad de reconstruirse desde otro lugar.

El álbum fue anticipado por tres singles: “Apuesto lo que debo”, “Romantinaitis” y “Fuerza lejana”, acompañados por distintas piezas audiovisuales que fueron anticipando el nuevo universo de la banda.

FICHA DEL SHOW

Banda: Pasado Verde

Evento: presentación oficial de su sexto disco de estudio, “Ya hice todo mal”

Fecha: viernes 6 de noviembre de 2026

Hora: 20.

Lugar: Espacio Arizu (Belgrano 1322, Godoy Cruz, Mendoza).

Venta de entradas: a través de EntradaWeb.

Medios de pago y financiación: Hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa y Mastercard de todos los bancos.