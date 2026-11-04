El Plan de la Mariposa retorna a Mendoza en el marco de su gira nacional

Este presente de crecimiento exponencial incluyó durante 2026 un extenso tour internacional por España y los Países Bajos (con fechas en Valencia, Barcelona, Málaga, Madrid y Ámsterdam), además de shows en Chile, Perú, Colombia y México. Como hito proyectado en su agenda global, la banda confirmó su primera gira por Australia para el año 2027.

Más de una década de identidad y potencia escénica

Nacido en Necochea, El Plan de la Mariposa construyó a lo largo de más de 10 años una propuesta sonora singular que mixtura el rock alternativo con matices de funk, psicodelia, música celta y ritmos latinoamericanos. Con una instrumentación donde guitarras, bajo y batería se entrelazan con violín, acordeón y sintetizadores, la banda ha cosechado un público fiel en todo el país.

Con 6 discos de estudio y cuatro registros en vivo en su haber -que documentan hitos como sus sold outs en el Estadio Obras, el Luna Park y el Movistar Arena-, el septeto regresa a Maipú para ofrecer un espectáculo enérgico, de fuerte impronta poética e introspectiva.

Ficha del show