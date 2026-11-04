Tras haber colmado estadios como el de Argentinos Juniors y agotar dos funciones en el Movistar Arena durante este 2026, El Plan de la Mariposa vuelve a Mendoza en uno de los momentos más convocantes de su historia. La cita en será este sábado 7 de noviembre a las 22 en el Arena Maipú Stadium, tras sus pasos previos por San Luis y San Juan. Las entradas anticipadas se encuentran a la venta a través de la plataforma Ticketek.com.ar y en la boletería del estadio (Ver ficha del espectáculo).
El Plan de la Mariposa retorna a Mendoza en el marco de su gira nacional
La agrupación oriunda de Necochea vuelve al Arena Maipú Stadium para reencontrarse con el público mendocino
Nuevas canciones, rodaje internacional y el lazo con Mendoza
El grupo integrado por los hermanos Andersen llega a la provincia transitando un período de alta productividad artística. Recientemente estrenaron el sencillo “El cantar de los anzuelos”, una pieza reflexiva sobre el paso del tiempo cuya producción audiovisual incluye escenas rodadas en los paisajes naturales de Potrerillos, Mendoza, y zonas rurales de Mercedes, bajo la dirección de Santiago Álvarez y Alan Casas.
A su vez, la banda lanzó en plataformas digitales el registro audiovisual “Vivo y celebrando en Argentinos Juniors”, material que documenta su histórico concierto del 11 de octubre de 2025 ante un estadio colmado en La Paternal.
Este presente de crecimiento exponencial incluyó durante 2026 un extenso tour internacional por España y los Países Bajos (con fechas en Valencia, Barcelona, Málaga, Madrid y Ámsterdam), además de shows en Chile, Perú, Colombia y México. Como hito proyectado en su agenda global, la banda confirmó su primera gira por Australia para el año 2027.
Más de una década de identidad y potencia escénica
Nacido en Necochea, El Plan de la Mariposa construyó a lo largo de más de 10 años una propuesta sonora singular que mixtura el rock alternativo con matices de funk, psicodelia, música celta y ritmos latinoamericanos. Con una instrumentación donde guitarras, bajo y batería se entrelazan con violín, acordeón y sintetizadores, la banda ha cosechado un público fiel en todo el país.
Con 6 discos de estudio y cuatro registros en vivo en su haber -que documentan hitos como sus sold outs en el Estadio Obras, el Luna Park y el Movistar Arena-, el septeto regresa a Maipú para ofrecer un espectáculo enérgico, de fuerte impronta poética e introspectiva.
Ficha del show
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Banda: El Plan de la Mariposa
Fecha: Sábado 7 de noviembre de 2026
Hora: 22.
Lugar: Arena Maipú Stadium (Emilio Civit y Maza, Maipú, Mendoza).
Venta de entradas: En línea a través de Ticketek.com.ar y de forma presencial en la boletería del Arena Maipú Stadium (únicamente en efectivo).
Producción: PowerPlay / 300 Producciones
En pocas palabras
- El Plan de la Mariposa: Regresa a Mendoza este sábado 7 de noviembre para show en el Arena Maipú Stadium.
- Gira y Novedades: Presenta su gira nacional y el nuevo sencillo “El cantar de los anzuelos” grabado en Potrerillos.
- Trayectoria: La banda oriunda de Necochea celebra más de 10 años de carrera con un público fiel.