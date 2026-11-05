Potente noche de rock con La Chancha Muda y Wayra Iglesias en Ríos

En esta etapa creativa, Iglesias profundiza en una sonoridad más cruda. Muestra de ello es su reciente corte “Rehén de la moda”, un track de guitarras distorsionadas e interpretación visceral que ofrece una mirada crítica sobre las presiones sociales y la identidad personal. Su arribo a la provincia permitirá al público repasar su obra y escuchar en vivo los adelantos de su próximo álbum.

La Chancha Muda: la presentación de "A todos mis santos"

Por su parte, La Chancha Muda desembarca en Mendoza en un gran momento de convocatoria. La banda viene de presentar oficialmente su quinto disco de estudio, "A todos mis santos", con entradas completamente agotadas en el emblemático Teatro Flores de Buenos Aires.

Aquel show, de más de dos horas y media de duración, combinó las canciones de su flamante material con los clásicos de su catálogo, contando con la participación del músico Germán Wiedemer, un cuarteto de cuerdas en escena y tributos al Indio Solari, una de sus máximas influencias.

Con un recorrido discográfico que incluye "Ya no queda más lugar bajo la alfombra" (2013), "Sinfonías libertarias" (2016), "La peste del cazador" (2019) y "¿Quién autoriza?" (2023), el grupo mantiene una lírica poética y un fuerte lazo con sus seguidores. Éxitos como “Mar de Fueguitos”, “Incinerador”, “Bicho” e “Inquieto” sonarán junto a sus nuevas composiciones.

Natalio, artista local.

La propuesta de la noche se completará con la banda Señor Francés, procedente de Córdoba, y el solista mendocino Natalio, configurando una grilla diversa y federal que cruza distintas generaciones y matices del género.

Señor Francés, la banda mendocina que estará en 23 Ríos.

FICHA DEL SHOW