La música en vivo vuelve a ser la gran protagonista de la agenda cultural mendocina. El próximo viernes 6 de noviembre, desde las 21, el predio de 23 Ríos Craftbeer (Acceso Sur y Boedo, Luján de Cuyo) albergará una cumbre rockera que reunirá en un mismo escenario a La Chancha Muda y a Wayra Iglesias, acompañados por el músico local Natalio y la agrupación cordobesa Señor Francés.
Potente noche de rock con La Chancha Muda y Wayra Iglesias en Ríos
El espacio cervecero de Luján de Cuyo será el escenario de una fecha estelar que sumará también las actuaciones de Natalio y los cordobeses Señor Francés.
Las entradas anticipadas ya se encuentran a la venta a través de la plataforma Avantti.
Wayra Iglesias: potencia vocal y la antesala de su nuevo disco
Con una propuesta que fusiona rock, blues y soul, Wayra Iglesias continúa consolidándose como una de las apariciones más destacadas del rock nacional. Dueña de una gran potencia vocal y un magnetismo escénico particular, la artista ha construido una identidad propia tras su paso por La Voz Argentina, paso que incluyó actuaciones en festivales de gran escala como el Cosquín Rock y la edición de su disco debut en 2024, "La suerte de encontrarme".
En esta etapa creativa, Iglesias profundiza en una sonoridad más cruda. Muestra de ello es su reciente corte “Rehén de la moda”, un track de guitarras distorsionadas e interpretación visceral que ofrece una mirada crítica sobre las presiones sociales y la identidad personal. Su arribo a la provincia permitirá al público repasar su obra y escuchar en vivo los adelantos de su próximo álbum.
La Chancha Muda: la presentación de "A todos mis santos"
Por su parte, La Chancha Muda desembarca en Mendoza en un gran momento de convocatoria. La banda viene de presentar oficialmente su quinto disco de estudio, "A todos mis santos", con entradas completamente agotadas en el emblemático Teatro Flores de Buenos Aires.
Aquel show, de más de dos horas y media de duración, combinó las canciones de su flamante material con los clásicos de su catálogo, contando con la participación del músico Germán Wiedemer, un cuarteto de cuerdas en escena y tributos al Indio Solari, una de sus máximas influencias.
Con un recorrido discográfico que incluye "Ya no queda más lugar bajo la alfombra" (2013), "Sinfonías libertarias" (2016), "La peste del cazador" (2019) y "¿Quién autoriza?" (2023), el grupo mantiene una lírica poética y un fuerte lazo con sus seguidores. Éxitos como “Mar de Fueguitos”, “Incinerador”, “Bicho” e “Inquieto” sonarán junto a sus nuevas composiciones.
La propuesta de la noche se completará con la banda Señor Francés, procedente de Córdoba, y el solista mendocino Natalio, configurando una grilla diversa y federal que cruza distintas generaciones y matices del género.
FICHA DEL SHOW
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Evento: La Chancha Muda, Wayra Iglesias, Natalio y Señor Francés.
Fecha: viernes 6 de noviembre de 2026.
Hora: 21.
Lugar: 23 Ríos Craftbeer (Lateral Este de Acceso Sur y Boedo, Luján de Cuyo, Mendoza).
Entradas: Disponibles a través de la plataforma Avantti.
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Producción: Toscana Producciones.
En pocas palabras
- Rock en Mendoza: La Chancha Muda y Wayra Iglesias se presentan el 6 de noviembre en 23 Ríos Craftbeer.
- Artistas invitadoss: compartirán escenario con Natalio y la banda cordobesa Señor Francés.
- Entradas: se encuentran a la venta a través de la plataforma Avantti.