La música de King Crimson y Robert Fripp llega al Teatro Independencia en formato sinfónico

Un repertorio entre las guitarras y la orquesta

El concierto propone un encuentro fascinante entre las guitarras acústicas y la majestuosidad de la orquesta, explorando nuevas dimensiones expresivas sin perder la esencia de las piezas originales.

El programa incluye los famosos Soundscapes de Fripp, adaptados para orquesta por el compositor británico Andrew Keeling, junto a composiciones de King Crimson que cuentan con los arreglos de los reconocidos músicos locales Juan Emilio Cucchiarelli y Joaquín Guevara.

Sobre el escenario del Independencia, The League of Crafty Guitarists desplegará el talento de Gonzalo Arias, Steve Ball, Martín De Aguirre, Fernando Kabusacki, Claudio La Falce, Alejandro Llosa, Luciano Pietrafesa y Yoyo Sevilla.

El legado de Guitar Craft en constante evolución

Desde 1986, este proyecto desarrolla un lenguaje propio basado en la escucha profunda, la precisión y el trabajo colectivo. A través de distintas generaciones, la comunidad de intérpretes mantiene viva la influencia del líder de King Crimson, expandiéndola a nuevos formatos. Como destacó el diario La Nación en su momento: "The LCG es probablemente el grupo más interesante y remarcable del mundo".

Ficha del Espectáculo: The League of Crafty Guitarists & Orquesta Filarmónica de Mendoza