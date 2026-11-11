El sábado 14 de noviembre a las 21, el Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad) será el escenario de una propuesta musical única. The League of Crafty Guitarists vuelve a Mendoza para unirse a la Orquesta Filarmónica provincial y ofrecer un concierto que fusionará el rock progresivo, la música clásica y la experimentación sonora, interpretando obras de Robert Fripp, King Crimson y Guitar Craft en formato sinfónico.
La música de King Crimson y Robert Fripp llega al Teatro Independencia en formato sinfónico
The League of Crafty Guitarists regresa a la provincia para compartir escenario con la Orquesta Filarmónica de Mendoza. Bajo la dirección de Pablo Herrero Pondal, el ensamble presentará versiones sinfónicas de Robert Fripp y King Crimson, y lanzará oficialmente su álbum grabado en vivo en nuestra provincia.
El ensamble, fundado a partir de la escuela creada por el mítico Robert Fripp hace más de cuatro décadas, estará bajo la batuta del director Pablo Herrero Pondal. La velada no será una presentación más, ya que marcará el lanzamiento oficial de "LIVE VI", el álbum que ambas formaciones grabaron en vivo justamente en ese mismo escenario mendocino y que ya se encuentra disponible en Bandcamp.
Incluso el propio Robert Fripp ha hecho llegar su invitación especial al público mendocino para no perderse este cruce musical de excelencia.
Un repertorio entre las guitarras y la orquesta
El concierto propone un encuentro fascinante entre las guitarras acústicas y la majestuosidad de la orquesta, explorando nuevas dimensiones expresivas sin perder la esencia de las piezas originales.
El programa incluye los famosos Soundscapes de Fripp, adaptados para orquesta por el compositor británico Andrew Keeling, junto a composiciones de King Crimson que cuentan con los arreglos de los reconocidos músicos locales Juan Emilio Cucchiarelli y Joaquín Guevara.
Sobre el escenario del Independencia, The League of Crafty Guitarists desplegará el talento de Gonzalo Arias, Steve Ball, Martín De Aguirre, Fernando Kabusacki, Claudio La Falce, Alejandro Llosa, Luciano Pietrafesa y Yoyo Sevilla.
El legado de Guitar Craft en constante evolución
Desde 1986, este proyecto desarrolla un lenguaje propio basado en la escucha profunda, la precisión y el trabajo colectivo. A través de distintas generaciones, la comunidad de intérpretes mantiene viva la influencia del líder de King Crimson, expandiéndola a nuevos formatos. Como destacó el diario La Nación en su momento: "The LCG es probablemente el grupo más interesante y remarcable del mundo".
Ficha del Espectáculo: The League of Crafty Guitarists & Orquesta Filarmónica de Mendoza
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Día y hora: sábado 14 de noviembre, a las 21.
Lugar: Teatro Independencia (Chile 1184, Ciudad de Mendoza).
Dirección: Pablo Herrero Pondal.
Entradas: Disponibles de forma online a través de Entradaweb.
En pocas palabras
- Encuentro musical: la Orquesta Filarmónica de Mendoza se une a The League of Crafty Guitarists para un concierto sinfónico.
- Repertorio: se interpretarán obras de Robert Fripp y King Crimson, adaptadas para orquesta.
- Lanzamiento: se presentará oficialmente el álbum "LIVE VI", grabado en vivo en el Teatro Independencia.