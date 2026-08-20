Macabro descubrimiento en las cloacas: la historia de los operarios que entierran fetos olvidados

El trabajo etnográfico, titulado Por la cloaca va cualquier cosa, pone el foco en la respuesta humana ante un vacío institucional absoluto.

Ante la falta de protocolos de las fuerzas de seguridad y el sistema de salud, los operarios han decidido tomar el mando de la situación: han creado una "microcultura funeraria" para no tratar a estos bebés como simple desperdicio.

Las secuelas de esta práctica son devastadoras para los trabajadores. Imagen ilustrativa.

El rito es sencillo pero solemne: excavan la tierra, a veces construyen pequeñas cruces con cañas y rezan un Padrenuestro antes de regresar a sus puestos. Es el gesto de trabajadores que, desprovistos de instrumental médico, han tenido que aprender identificar la edad gestacional de los cuerpos que encuentran.

Las secuelas de la práctica

Como no puede ser de otra manera, el costo emocional de esta práctica es incalculable. La investigación revela que muchos operarios sufren trastornos del sueño y pesadillas recurrentes donde aparecen estos restos.

La autora de la tesis propone incluso un concepto propio, el "estremecimiento", para describir esa sacudida emocional que sufren tanto quienes trabajan en la planta como el investigador que se sumerge en esta realidad.

La historia que ocurre en las entrañas de Córdoba no es solo un reporte sobre hallazgos macabros; es un espejo de la desigualdad y la indiferencia. Mientras el sistema cloacal funciona las 24 horas para sanear la ciudad, en un rincón apartado de la planta, un grupo de hombres intenta, con sus propias manos, devolverle un gramo de dignidad a quienes fueron descartados antes de conocer el mundo.