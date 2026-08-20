Macabro descubrimiento en las cloacas: la historia de los operarios que entierran fetos olvidados

La historia se repite con una frecuencia que los trabajadores ya no pueden cuantificar. Lo que debería ser una tarea técnica de mantenimiento en una planta de tratamiento de líquidos cloacales en Córdoba, se transforma casi a diario en un encuentro con lo impresionable.
Entre sedimentos, basura y el flujo constante de desechos urbanos, aparecen restos humanos: fetos que llegan a través de kilómetros de tuberías subterráneas, recordándoles a los operarios una realidad que el sistema sanitario y social parece haber expulsado al olvido.
Los operarios que encuentran fetos en las cloacas y les dan cristiana spultura
Como detalla el informe sobre este caso de fetos humanos rescatados de las cloacas, esta historia fue documentada en profundidad por la antropóloga Silvia Attwood en su tesis de grado para la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
El trabajo etnográfico, titulado Por la cloaca va cualquier cosa, pone el foco en la respuesta humana ante un vacío institucional absoluto.
Ante la falta de protocolos de las fuerzas de seguridad y el sistema de salud, los operarios han decidido tomar el mando de la situación: han creado una "microcultura funeraria" para no tratar a estos bebés como simple desperdicio.
El rito es sencillo pero solemne: excavan la tierra, a veces construyen pequeñas cruces con cañas y rezan un Padrenuestro antes de regresar a sus puestos. Es el gesto de trabajadores que, desprovistos de instrumental médico, han tenido que aprender identificar la edad gestacional de los cuerpos que encuentran.
Las secuelas de la práctica
Como no puede ser de otra manera, el costo emocional de esta práctica es incalculable. La investigación revela que muchos operarios sufren trastornos del sueño y pesadillas recurrentes donde aparecen estos restos.
La autora de la tesis propone incluso un concepto propio, el "estremecimiento", para describir esa sacudida emocional que sufren tanto quienes trabajan en la planta como el investigador que se sumerge en esta realidad.
La historia que ocurre en las entrañas de Córdoba no es solo un reporte sobre hallazgos macabros; es un espejo de la desigualdad y la indiferencia. Mientras el sistema cloacal funciona las 24 horas para sanear la ciudad, en un rincón apartado de la planta, un grupo de hombres intenta, con sus propias manos, devolverle un gramo de dignidad a quienes fueron descartados antes de conocer el mundo.
En pocas palabras
- Hallazgo macabro: operarios de cloacas en Córdoba hallan fetos en los desechos urbanos.
- Ritual improvisado: ante la ausencia de protocolos, realizan ritos fúnebres para los restos.
- Impacto emocional: la práctica genera trastornos de sueño y pesadillas recurrentes en los trabajadores.