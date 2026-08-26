Una mujer murió durante la madrugada del lunes después de perder el control del auto que conducía y chocar violentamente contra el frente de un comercio en Quilmes Oeste, al sur del Gran Buenos Aires. La tragedia tras el impacto fue de tal magnitud que la víctima falleció prácticamente en el acto.
Tragedia: perdió el control del auto, chocó contra un comercio y murió en el acto
La tragedia ocurrió durante la madrugada en Quilmes Oeste. La conductora falleció en el lugar y sus familiares fueron internados
El siniestro ocurrió pasadas las 2.30, en la intersección de las avenidas Smith y Acha. Por motivos que todavía no fueron establecidos, la conductora perdió el dominio del auto y terminó impactando de lleno contra un local comercial.
La violencia de la colisión provocó importantes daños en el automóvil y también afectó la estructura del negocio. Luego de golpear contra el frente del comercio, el vehículo habría rebotado y quedado sobre la vereda, con la parte delantera orientada hacia la calle.
Investigan qué provocó el brutal choque
Tras recibir el alerta, una ambulancia del SAME llegó al lugar para asistir a la víctima. Sin embargo, los profesionales constataron que las heridas sufridas le habían provocado la muerte y no pudieron hacer nada para salvarla. La mujer murió ahí mismo.
Las imágenes posteriores permitieron observar la magnitud del impacto, con el auto severamente dañado y parte de la fachada del comercio afectada.
Hasta el momento, no se informó oficialmente qué provocó la pérdida de control del vehículo. Las autoridades trabajan para reconstruir la secuencia del accidente y determinar qué ocurrió durante los segundos previos al choque.
La investigación también busca establecer si existió algún factor previo que pudiera haber desencadenado el siniestro.
Asistencia a los familiares
La tragedia generó además una dramática situación entre los allegados de la víctima. Al conocer la noticia, varios familiares sufrieron descompensaciones y necesitaron asistencia sanitaria. Personal médico debió trasladarse hasta una vivienda cercana para atenderlos.
Mientras continúan las actuaciones, los investigadores intentan determinar con precisión cómo se produjo el accidente y por qué la conductora perdió el control del automóvil.
Por ahora, el caso permanece bajo investigación y no se comunicaron oficialmente las causas que llevaron al vehículo a desviarse de su trayectoria y terminar contra el comercio.
En pocas palabras
- Accidente fatal: una mujer murió tras perder el control de su auto y chocar contra un comercio en Quilmes Oeste.
- Circunstancias: el siniestro ocurrió de madrugada y la víctima falleció en el acto.
- Investigación: se buscan determinar las causas que provocaron la pérdida de control del vehículo.