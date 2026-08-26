Tragedia: perdió el control del auto, chocó contra un comercio y murió en el acto

Investigan qué provocó el brutal choque

Tras recibir el alerta, una ambulancia del SAME llegó al lugar para asistir a la víctima. Sin embargo, los profesionales constataron que las heridas sufridas le habían provocado la muerte y no pudieron hacer nada para salvarla. La mujer murió ahí mismo.

Las imágenes posteriores permitieron observar la magnitud del impacto, con el auto severamente dañado y parte de la fachada del comercio afectada.

Hasta el momento, no se informó oficialmente qué provocó la pérdida de control del vehículo. Las autoridades trabajan para reconstruir la secuencia del accidente y determinar qué ocurrió durante los segundos previos al choque.

La Policía llegó rápidamente al lugar, pero la mujer falleció instantes después de la tragedia. Imagen ilustrativa.

La investigación también busca establecer si existió algún factor previo que pudiera haber desencadenado el siniestro.

Asistencia a los familiares

La tragedia generó además una dramática situación entre los allegados de la víctima. Al conocer la noticia, varios familiares sufrieron descompensaciones y necesitaron asistencia sanitaria. Personal médico debió trasladarse hasta una vivienda cercana para atenderlos.

Mientras continúan las actuaciones, los investigadores intentan determinar con precisión cómo se produjo el accidente y por qué la conductora perdió el control del automóvil.

Por ahora, el caso permanece bajo investigación y no se comunicaron oficialmente las causas que llevaron al vehículo a desviarse de su trayectoria y terminar contra el comercio.