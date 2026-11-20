Guardar las tijeras de poda sin una limpieza previa es uno de los errores más comunes: la savia pegada, los restos de tierra y la humedad ambiente terminan oxidando el metal y arruinando el filo.

Además de alargar la vida útil de la herramienta y evitar gastos innecesarios en repuestos, dedicar apenas diez minutos a higienizar y lubricar las tijeras antes del invierno cumple una función sanitaria clave.