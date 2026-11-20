Cuando llegan los meses más fríos del año y disminuye la actividad en el jardín o la huerta, muchas herramientas, incluidas las tijeras, suelen quedar guardadas en malas condiciones hasta la próxima temporada. Lo bueno es que se pueden aplicar tips de jardinería que son muy eficaces.
Cómo limpiar y guardar las tijeras de poda antes del invierno
Para conservar las tijeras de poda en buen estado, es fundamental realizar una limpieza exhaustiva en casa con estos tips de jardinería
Guardar las tijeras de poda sin una limpieza previa es uno de los errores más comunes: la savia pegada, los restos de tierra y la humedad ambiente terminan oxidando el metal y arruinando el filo.
Además de alargar la vida útil de la herramienta y evitar gastos innecesarios en repuestos, dedicar apenas diez minutos a higienizar y lubricar las tijeras antes del invierno cumple una función sanitaria clave.
Las hojas sucias pueden conservar esporas de hongos o bacterias que, al volver a usarlas, contagian de manera directa a rosales, frutales y plantas ornamentales.
Jardinería: qué se necesita para hacer el mantenimiento de las tijeras en casa
No hace falta contar con productos industriales ni llevar la herramienta a un taller especializado. Con elementos básicos que suelen estar en cualquier casa, alcanza para dejar las tijeras impecables:
- Agua tibia y detergente neutro (o jabón blanco).
- Alcohol etílico al 70 % o un chorrito de lavandina diluida en agua.
- Esponja suave o cepillo de cerdas duras (nunca virulana gruesa que raye el acero).
- Lija al agua muy fina o piedra de afilar
- Aceite multiuso (tipo WD-40).
- Paños de microfibra o trapos limpios y secos.
El paso a paso antes de guardar las tijeras de jardinería
- Lavar las hojas metálicas con agua tibia, detergente y un cepillo o esponja para remover los restos de resina, savia seca y barro acumulados. Si hay manchas rebeldes o un principio de óxido superficial, pasar suavemente una lija al agua fina siguiendo el sentido del filo.
- Secar bien la herramienta con un trapo limpio y pasar un algodón o paño embebido en alcohol al 70 % por toda la superficie de corte. Este paso elimina cualquier hongo o bacteria que haya quedado de las últimas podas.
- Si notás que la tijera mastica las ramas en lugar de hacer un corte limpio, pasar una piedra de afilar o lima fina respetando el ángulo original del bisel, siempre en una sola dirección.
- Aplicar unas gotas de aceite multiuso en el tornillo central, en el resorte y sobre las hojas metálicas. Abrir y cerrar la tijera varias veces para que el lubricante penetre bien y retirar el exceso con un paño seco para que no junte polvo.
En pocas palabras
- Preparación de herramientas: Se detallan los pasos y materiales necesarios para limpiar y mantener las tijeras de poda antes de guardarlas en invierno.
- Mantenimiento en casa: Se explican los elementos básicos para la limpieza, como agua tibia, detergente, alcohol y aceite multiuso, accesibles para cualquier hogar.
- Asegurar la vida útil: La limpieza y afilado correctos evitan la oxidación y el deterioro del filo, prolongando la durabilidad de la herramienta.