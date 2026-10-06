La DGE abrió las inscripciones para que jóvenes y adultos terminen la secundaria a distancia

Erico Arias, director de la DEPJA, aseguró: "Es importante que los interesados busquen la documentación para poder comenzar a cursar en el ciclo lectivo 2027. Mendoza es una de las pocas provincias, a nivel nacional, que tiene una plataforma propia desarrollada por docentes locales y sostenida con fondos del gobierno provincial".

Este sistema permite organizar los tiempos y realizar actividades semanales. Además, hay acompañamiento personalizado con tutores para guiar a los alumnos. Quienes no residan actualmente en Mendoza también pueden finalizar el secundario por este medio, siempre que acrediten haber cursado la primaria en la provincia.

El plazo se extiende hasta el próximo 22 de diciembre para todas aquellas personas que en el ciclo lectivo 2027 quieran obtener su título secundario utilizando esta modalidad que brinda la provincia de Mendoza para el egreso efectivo del Nivel

Requisitos y documentación necesaria para anotarse

Para completar la inscripción, los aspirantes deben presentar la documentación correspondiente según su situación académica previa. Los ingresantes a 1° año deben presentar el certificado de finalización de 7º grado.

Los estudiantes con estudios secundarios incompletos deben presentar el Libro Matriz o analítico incompleto expedido por un CENS o escuela orientada/técnica.

¿Cómo tramitar el certificado de primaria?

En caso de no contar con la certificación de 7º grado, se puede tramitar enviando un correo electrónico a [email protected] con los siguientes datos:

Foto del DNI.

Nombre de la escuela primaria donde finalizó y año de egreso.

Modalidad de cursado (de día o de noche).

Si repitió algún año o la edad con la que terminó.

Número de teléfono de contacto.

El certificado oficial será enviado al mismo correo desde donde se realizó la solicitud. El trámite de inscripción final se gestiona a través del enlace del Portal Educativo de Mendoza.