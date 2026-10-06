La DGE abrió las inscripciones para que jóvenes y adultos terminen la secundaria a distancia

La Dirección General de Escuelas (DGE), a través de la Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (DEPJA), anunció que se encuentran abiertas las inscripciones para la modalidad de educación secundaria a distancia correspondiente al ciclo lectivo 2027.
El plazo para realizar la postulación estará habilitado hasta el martes 22 de diciembre. Desde la DGE aseguran que a partir de esa fecha las inscripciones volverán a abrirse según la demanda existente.
La opción a distancia responde a una creciente demanda de jóvenes y adultos que buscan retomar sus estudios. Actualmente, la modalidad cuenta con más de 5.200 estudiantes matriculados que avanzan en sus trayectorias escolares.
Erico Arias, director de la DEPJA, aseguró: "Es importante que los interesados busquen la documentación para poder comenzar a cursar en el ciclo lectivo 2027. Mendoza es una de las pocas provincias, a nivel nacional, que tiene una plataforma propia desarrollada por docentes locales y sostenida con fondos del gobierno provincial".
Este sistema permite organizar los tiempos y realizar actividades semanales. Además, hay acompañamiento personalizado con tutores para guiar a los alumnos. Quienes no residan actualmente en Mendoza también pueden finalizar el secundario por este medio, siempre que acrediten haber cursado la primaria en la provincia.
Requisitos y documentación necesaria para anotarse
Para completar la inscripción, los aspirantes deben presentar la documentación correspondiente según su situación académica previa. Los ingresantes a 1° año deben presentar el certificado de finalización de 7º grado.
Los estudiantes con estudios secundarios incompletos deben presentar el Libro Matriz o analítico incompleto expedido por un CENS o escuela orientada/técnica.
¿Cómo tramitar el certificado de primaria?
En caso de no contar con la certificación de 7º grado, se puede tramitar enviando un correo electrónico a [email protected] con los siguientes datos:
- Foto del DNI.
- Nombre de la escuela primaria donde finalizó y año de egreso.
- Modalidad de cursado (de día o de noche).
- Si repitió algún año o la edad con la que terminó.
- Número de teléfono de contacto.
El certificado oficial será enviado al mismo correo desde donde se realizó la solicitud. El trámite de inscripción final se gestiona a través del enlace del Portal Educativo de Mendoza.
En pocas palabras
- Inscripciones secundarias: la Dirección General de Escuelas (DGE) abrió la inscripción para la educación secundaria a distancia.
- Plazo y modalidad: el período de postulación cierra el 22 de diciembre, ofreciendo una alternativa flexible y gratuita.
- Requisitos y acceso: se detallan los documentos necesarios y cómo tramitar certificaciones para finalizar estudios.