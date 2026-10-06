El pasto del jardín perfecto: la altura ideal para cortarlo en primavera y verano

Esta práctica, lejos de ahorrar trabajo, somete al pasto un estrés hídrico extremo y facilita la aparición de malezas y zonas amarillentas.
Durante la primavera y el verano, la altura del corte no es solo una cuestión estética, sino una decisión estratégica para proteger la salud del suelo frente a las altas temperaturas.
Para para saber a qué altura cortar el pasto del jardín durante las estaciones cálidas, esta es la mejor manera para mantenerlo siempre verde y tupido.
Pasto del jardín impecable: a qué altura se corta en primavera y verano
La regla de oro para la primavera y el verano es mantener el corte más alto que durante el otoño e invierno.
- En primavera (entre 4 y 6 centímetros): durante los primeros meses cálidos, el pasto experimenta un estirón acelerado. Es el momento de realizar cortes más frecuentes, pero moderados. Mantener a unos 5 centímetros promedio ayuda a fortalecer las raíces antes de que llegue el calor más fuerte.
- En verano (entre 6 y 8 centímetros): durante los meses de calor intenso, se debe elevar la altura del corte. Dejar el pasto más alto funciona como un "sombrilla natural" sobre el suelo: reduce la evaporación directa del agua de riego, mantiene la humedad en las raíces y bloquea la luz solar que necesitan las semillas de las malezas para germinar.
La clave para no lastimar el pasto del jardín
- Para evitar arrancar parte del tejido vital de la planta, los especialistas recomiendan aplicar siempre la "regla del tercio": nunca cortes más de un tercio de la longitud total de la hoja de pasto en una sola pasada.
- Si el pasto está muy alto porque pasó mucho tiempo desde el último mantenimiento, no intentes bajarlo a la altura deseada de una sola vez. Es preferible hacer un primer corte superficial, esperar dos o tres días para que la planta se recupere y recién ahí realizar un segundo corte a la altura definitiva.
Consejos extra para un pasto impecable en días de calor
- Una cuchilla desafilada desgarra las puntas del pasto del jardín en lugar de cortarlas limpiamente. Esto deja los extremos deshilachados y blanquecinos, por donde la planta pierde humedad rápidamente.
- Nunca cortar el pasto al mediodía o en las horas de mayor radiación solar. El mejor momento es a última hora de la tarde o a primera hora de la mañana, cuando la temperatura es más fresca.
En pocas palabras
- Altura ideal: Mantener el pasto del jardín a una altura justa en primavera y verano protege las raíces y reduce la evaporación.
- Corte estratégico: En primavera, entre 4 y 6 cm; en verano, entre 6 y 8 cm para beneficios del suelo.
- Regla de oro: Nunca cortar más de un tercio de la longitud total de la hoja de pasto en una sola pasada.
Resumen generado por Thinkindot AI