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El pasto del jardín perfecto: la altura ideal para cortarlo en primavera y verano

Mantener el pasto del jardín a una altura justa en primavera y verano, es clave para proteger las raíces y reducir la evaporación

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
El pasto del jardín de casa debe cortarse a una altura recomendada cuando llegan los meses de calor, para evitar que se dañe con los rayos del sol.

El pasto del jardín de casa debe cortarse a una altura recomendada cuando llegan los meses de calor, para evitar que se dañe con los rayos del sol.

Con la llegada de los días cálidos, el pasto entra en su etapa de mayor crecimiento y se convierte en el gran protagonista del jardín. Sin embargo, en el afán de mantener el patio prolijo por más tiempo, suele cometerse un error garrafal: cortar el pasto demasiado bajo.

Esta práctica, lejos de ahorrar trabajo, somete al pasto un estrés hídrico extremo y facilita la aparición de malezas y zonas amarillentas.

Durante la primavera y el verano, la altura del corte no es solo una cuestión estética, sino una decisión estratégica para proteger la salud del suelo frente a las altas temperaturas.

Para para saber a qué altura cortar el pasto del jardín durante las estaciones cálidas, esta es la mejor manera para mantenerlo siempre verde y tupido.

Pasto del jardín impecable: a qué altura se corta en primavera y verano

La regla de oro para la primavera y el verano es mantener el corte más alto que durante el otoño e invierno.

  • En primavera (entre 4 y 6 centímetros): durante los primeros meses cálidos, el pasto experimenta un estirón acelerado. Es el momento de realizar cortes más frecuentes, pero moderados. Mantener a unos 5 centímetros promedio ayuda a fortalecer las raíces antes de que llegue el calor más fuerte.
  • En verano (entre 6 y 8 centímetros): durante los meses de calor intenso, se debe elevar la altura del corte. Dejar el pasto más alto funciona como un "sombrilla natural" sobre el suelo: reduce la evaporación directa del agua de riego, mantiene la humedad en las raíces y bloquea la luz solar que necesitan las semillas de las malezas para germinar.

La clave para no lastimar el pasto del jardín

  • Para evitar arrancar parte del tejido vital de la planta, los especialistas recomiendan aplicar siempre la "regla del tercio": nunca cortes más de un tercio de la longitud total de la hoja de pasto en una sola pasada.
  • Si el pasto está muy alto porque pasó mucho tiempo desde el último mantenimiento, no intentes bajarlo a la altura deseada de una sola vez. Es preferible hacer un primer corte superficial, esperar dos o tres días para que la planta se recupere y recién ahí realizar un segundo corte a la altura definitiva.

Consejos extra para un pasto impecable en días de calor

  • Una cuchilla desafilada desgarra las puntas del pasto del jardín en lugar de cortarlas limpiamente. Esto deja los extremos deshilachados y blanquecinos, por donde la planta pierde humedad rápidamente.
  • Nunca cortar el pasto al mediodía o en las horas de mayor radiación solar. El mejor momento es a última hora de la tarde o a primera hora de la mañana, cuando la temperatura es más fresca.

En pocas palabras

  • Altura ideal: Mantener el pasto del jardín a una altura justa en primavera y verano protege las raíces y reduce la evaporación.
  • Corte estratégico: En primavera, entre 4 y 6 cm; en verano, entre 6 y 8 cm para beneficios del suelo.
  • Regla de oro: Nunca cortar más de un tercio de la longitud total de la hoja de pasto en una sola pasada.
Resumen generado por Thinkindot AI

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