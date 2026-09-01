En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia de Guaymallén, se convoca a todas aquellas personas que deseen conocer y construir una familia con un adolescente de 14 años a quien llamaremos por su inicial “C”, quien reside en Mendoza.
Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de un adolescente de 12 años
El Registro Provincial de Adopción convoca a personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en familia de un adolescente de 12 años
Al conocerlo lo primero que se percibe es su actitud picarezca y su desenvolvimiento para dialogar, mostrándose ocurrente, ubicado en tiempo y espacio y muy consciente de su historia. Se muestra creativo, fantasioso, pero atento a los demás. Presenta autonomía progresiva, independencia y con muy definidos gustos e intereses, como también sus proyectos a futuro, mostrándose realista. Respecto de ellos manifiesta que le gustaría trabajar en un lavadero de autos y/o continuar aprendiendo el oficio de la construcción, como también manejar autos; que es hincha de Boca y de la Lepra, juega al futbol, le gusta escuchar reguetón y cumbia, específicamente Callejero Fino y Gonzalo Nahuel y vestirse con ropa deportiva.
Además comenta que es muy fanático de los videojuegos y que una de sus grandes aspiraciones es conocer los locales en donde venden los mismos de EEUU. Como actividades le gusta pasear por el centro de la ciudad, comer helado de vainilla, cocinar y comer pastas y asado. Finalmente cuando piensa en ser parte de una familia imagina que sus integrantes sean buenos, compañeros, que compartan desayunos y hacer comidas juntos, y que sobre todo, sostengan la relación con sus hermanos y amigos del hogar.
Quienes crean poder asumir el compromiso de convertirse en su familia pueden comunicarse para entrevista y mayor información, con este Registro Provincial de Adopción al correo [email protected] o por whatsapp al 2616799541.
En pocas palabras
- Llamado a la adopción: se convoca a personas para ser familia de un adolescente de 12 años.
- Perfil del adolescente: se describe como ocurrente, creativo, con intereses definidos y proyectos a futuro.
- Contacto: los interesados deben comunicarse al mail [email protected] o al 2616799541.