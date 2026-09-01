Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de un adolescente de 12 años

Al conocerlo lo primero que se percibe es su actitud picarezca y su desenvolvimiento para dialogar, mostrándose ocurrente, ubicado en tiempo y espacio y muy consciente de su historia. Se muestra creativo, fantasioso, pero atento a los demás. Presenta autonomía progresiva, independencia y con muy definidos gustos e intereses, como también sus proyectos a futuro, mostrándose realista. Respecto de ellos manifiesta que le gustaría trabajar en un lavadero de autos y/o continuar aprendiendo el oficio de la construcción, como también manejar autos; que es hincha de Boca y de la Lepra, juega al futbol, le gusta escuchar reguetón y cumbia, específicamente Callejero Fino y Gonzalo Nahuel y vestirse con ropa deportiva.

Además comenta que es muy fanático de los videojuegos y que una de sus grandes aspiraciones es conocer los locales en donde venden los mismos de EEUU. Como actividades le gusta pasear por el centro de la ciudad, comer helado de vainilla, cocinar y comer pastas y asado. Finalmente cuando piensa en ser parte de una familia imagina que sus integrantes sean buenos, compañeros, que compartan desayunos y hacer comidas juntos, y que sobre todo, sostengan la relación con sus hermanos y amigos del hogar.