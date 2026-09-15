Thomas Matthew Crooks nació el 20 de septiembre de 2003 sin emitir sonidos, una conducta silenciosa que mantuvo hasta el 13 de julio de 2024, cuando murió abatido tras disparar contra Donald Trump durante un acto de campaña en Butler, Pensilvania. Todo esto y más se conoció en un documento presentado ante el Senado de Estados Unidos.
Nació en silencio y vivió sin emociones: documento enseña la personalidad del joven que intentó matar a Donald Trump
Archivos federales describen en un documento oficial la frialdad del agresor de Donald Trump en el tiroteo del 13 de julio de 2024 en Butler, Pensilvania
Su padre, Matthew Crooks, explicó a los agentes que el joven creció sin manifestar emociones visibles ni mantener charlas fluidas en su hogar.
El informe remitido al Senado de Estados Unidos reunió testimonios sobre la vida del agresor antes del hecho. En los interrogatorios del FBI, el padre del tirador reconoció que nunca logró construir un lazo cercano con su hijo, a quien consideraba una persona difícil de descifrar por su permanente falta de expresividad.
El atentado a Donald Trump
"Cuando Thomas nació no gritó, y fue reservado desde ese momento", relató Matthew ante los investigadores federales. En la escuela primaria, el alumno llegó a romper mobiliario escolar por aburrimiento para conseguir atención.
Años más tarde, la familia sospechó un cuadro de déficit de atención al notar que hablaba solo con frecuencia y evitaba comunicarse con sus profesores.
Pese a sus dificultades para relacionarse socialmente, el joven obtuvo 1500 puntos en los exámenes SAT sin estudiar previamente. Con el paso del tiempo volcó su interés hacia las armas de fuego y la práctica en polígonos.
Aunque al comienzo fallaba sus tiros, años de práctica le permitieron hacer blanco a distancias superiores a noventa metros con miras especiales.
Armamento casero
Los envíos con piezas para aumentar la capacidad de su fusil llegaban por correo bajo el nombre falso de Bob Dole, un recurso con el que intentaba protegerse de posibles estafas bancarias.
En esa etapa también adquirió una impresora 3D para fabricar piezas y ensayar proyectos propios. "Utilizando plástico de fibra de carbono, una secadora y un horno tostador, Thomas creó una Glock 19", relató el padre, quien le prohibió utilizarla tras un disparo de prueba por miedo a que explotara.
En cuanto a sus opiniones políticas, el joven figuraba empadronado como republicano, aunque sus familiares afirmaron que solía cuestionar a dirigentes de distintas fuerzas sin fanatismo. Tampoco respaldaba las protestas del Capitolio ni consideraba fraudulenta la elección presidencial de 2020.
Su padre concluyó ante los agentes que el atacante jamás dio señales previas que permitieran anticipar el intento de magnicidio.
En pocas palabras
- Silencio y frialdad: el agresor de Donald Trump nació sin emitir sonidos y creció sin expresar emociones.
- Personalidad del atacante: un documento revela detalles de la vida del joven antes del intento de magnicidio.
- Crecimiento y desarrollo: el agresor mostró interés en armas de fuego, fabricó piezas caseras y faltaba expresividad social.