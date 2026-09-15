Nació en silencio y vivió sin emociones: documento enseña la personalidad del joven que intentó matar a Donald Trump

El atentado a Donald Trump

"Cuando Thomas nació no gritó, y fue reservado desde ese momento", relató Matthew ante los investigadores federales. En la escuela primaria, el alumno llegó a romper mobiliario escolar por aburrimiento para conseguir atención.

Años más tarde, la familia sospechó un cuadro de déficit de atención al notar que hablaba solo con frecuencia y evitaba comunicarse con sus profesores.

Pese a sus dificultades para relacionarse socialmente, el joven obtuvo 1500 puntos en los exámenes SAT sin estudiar previamente. Con el paso del tiempo volcó su interés hacia las armas de fuego y la práctica en polígonos.

Aunque al comienzo fallaba sus tiros, años de práctica le permitieron hacer blanco a distancias superiores a noventa metros con miras especiales.

Armamento casero

Los envíos con piezas para aumentar la capacidad de su fusil llegaban por correo bajo el nombre falso de Bob Dole, un recurso con el que intentaba protegerse de posibles estafas bancarias.

En esa etapa también adquirió una impresora 3D para fabricar piezas y ensayar proyectos propios. "Utilizando plástico de fibra de carbono, una secadora y un horno tostador, Thomas creó una Glock 19", relató el padre, quien le prohibió utilizarla tras un disparo de prueba por miedo a que explotara.

En cuanto a sus opiniones políticas, el joven figuraba empadronado como republicano, aunque sus familiares afirmaron que solía cuestionar a dirigentes de distintas fuerzas sin fanatismo. Tampoco respaldaba las protestas del Capitolio ni consideraba fraudulenta la elección presidencial de 2020.

Su padre concluyó ante los agentes que el atacante jamás dio señales previas que permitieran anticipar el intento de magnicidio.