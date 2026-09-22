Malvinas: qué dice punto por punto la dura queja de Argentina ante la asamblea de la ONU

El Gobierno argentino presentó este martes una nota formal de protesta contra el Reino Unido por las actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas, en un nuevo capítulo de la disputa por la soberanía del archipiélago.
La presentación fue instruida por el canciller Pablo Quirno ante la Embajada británica y se conoció mientras se desarrolla en Nueva York la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde el presidente Javier Milei tiene previsto disertar este miércoles.
La Cancillería expresó su "enérgico rechazo" al reciente anuncio de las autoridades de las islas sobre la pretendida extensión de las licencias para la producción de hidrocarburos offshore. También cuestionó la aprobación para que Navitas Petroleum Atlantic Limited adquiera participaciones en la licencia PL001.
Qué reclama Argentina por las actividades petroleras en Malvinas
Desde el Gobierno sostuvieron que la exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en la Plataforma Continental Argentina es contraria al derecho internacional y constituye una violación de la soberanía argentina.
Además, Cancillería recordó la Resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU, que insta a Argentina y Reino Unido a abstenerse de adoptar decisiones que impliquen modificaciones unilaterales en la situación mientras permanezca pendiente una solución pacífica de la controversia.
En ese marco, el Ejecutivo advirtió que recurrirá a "todas las herramientas diplomáticas, administrativas, económicas, judiciales y legales" disponibles para defender sus derechos soberanos.
También señaló que quienes intervengan directa o indirectamente en las actividades consideradas ilegales quedarán expuestos a sanciones administrativas, civiles y penales.
La protesta se produce en un contexto de creciente tensión por los proyectos hidrocarburíferos en el área. Entre ellos se encuentra Sea Lion, operado por Navitas junto con la británica Rockhopper Exploration.
Pese a la escalada, la Cancillería volvió a manifestar la disposición argentina a mantener un diálogo "constructivo y sustantivo" con el Reino Unido para reanudar las negociaciones bilaterales sobre la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
En pocas palabras
- Argentina protesta: presentó un reclamo formal al Reino Unido por actividades hidrocarburíferas en Malvinas.
- Derecho internacional: la exploración unilateral de recursos en la plataforma continental viola la soberanía argentina, según Cancillería.
- Sanciones: Argentina advirtió que aplicará sanciones a quienes exploten recursos en las islas en disputa.