Malvinas: qué dice punto por punto la dura queja de Argentina ante la asamblea de la ONU

Javier Milei defenderá la soberanía argentina sobre las islas Malvinas ante la Asamblea de la ONU. Imagen ilustrativa.

Qué reclama Argentina por las actividades petroleras en Malvinas

Desde el Gobierno sostuvieron que la exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en la Plataforma Continental Argentina es contraria al derecho internacional y constituye una violación de la soberanía argentina.

Además, Cancillería recordó la Resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU, que insta a Argentina y Reino Unido a abstenerse de adoptar decisiones que impliquen modificaciones unilaterales en la situación mientras permanezca pendiente una solución pacífica de la controversia.

En ese marco, el Ejecutivo advirtió que recurrirá a "todas las herramientas diplomáticas, administrativas, económicas, judiciales y legales" disponibles para defender sus derechos soberanos.

Las islas Malvinas se encuentran dentro de la Plataforma Continental Argentina. Imagen ilustrativa.

También señaló que quienes intervengan directa o indirectamente en las actividades consideradas ilegales quedarán expuestos a sanciones administrativas, civiles y penales.

La protesta se produce en un contexto de creciente tensión por los proyectos hidrocarburíferos en el área. Entre ellos se encuentra Sea Lion, operado por Navitas junto con la británica Rockhopper Exploration.

Pese a la escalada, la Cancillería volvió a manifestar la disposición argentina a mantener un diálogo "constructivo y sustantivo" con el Reino Unido para reanudar las negociaciones bilaterales sobre la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.