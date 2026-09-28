Bonnie Blue subastó el derecho a nombrar a su hijo por más de un millón de libras a un casino online

Un nombre que ya está elegido antes del nacimiento

La oferta ganadora fue de 1,2 millones de libras y estuvo a cargo de BetBolt, un casino online de criptomonedas. La empresa se quedó con el derecho exclusivo de elegir el nombre del bebé, y decidió utilizar el nombre de su propia marca.

Bonnie Blue confirmó que su hijo se llamará BetBolt y que ese será el nombre que figurará oficialmente en sus documentos. La decisión generó todo tipo de reacciones en redes sociales y abrió un debate sobre los límites de la exposición y la comercialización de la identidad de un menor.