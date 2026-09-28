Bonnie Blue, la famosa creadora de contenido, subastó el derecho a elegir el nombre de su hijo y recibió una oferta millonaria. El ganador fue un casino online de criptomonedas, que decidió que el bebé se llamará igual que la marca. La particular propuesta generó un fuerte debate en redes sociales.
Abrió un debate
Bonnie Blue subastó el derecho a nombrar a su hijo por más de un millón de libras a un casino online
Un casino online pagó 1,2 millones de libras por elegir el nombre del bebé de Bonnie Blue
Un nombre que ya está elegido antes del nacimiento
La oferta ganadora fue de 1,2 millones de libras y estuvo a cargo de BetBolt, un casino online de criptomonedas. La empresa se quedó con el derecho exclusivo de elegir el nombre del bebé, y decidió utilizar el nombre de su propia marca.
Bonnie Blue confirmó que su hijo se llamará BetBolt y que ese será el nombre que figurará oficialmente en sus documentos. La decisión generó todo tipo de reacciones en redes sociales y abrió un debate sobre los límites de la exposición y la comercialización de la identidad de un menor.
A pesar de los señalamientos, la creadora de contenido defendió su postura y destacó la efectividad financiera del acuerdo.