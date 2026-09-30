El regreso de los aviones supersónicos: así vuelan los nuevos F-16 de la Fuerza Aérea Argentina

Si bien no son cazas "0km", marcan distancias con los que históricos Mirage que usó la FAA desde la Guerra de Malvinas y se "jubilaron" en 2015, además de los A4B Skyhawk. Por ejemplo, desde su despegue más veloz, los F-16 son capaces de alcanzar su pico de altura en no más de 180 segundos.

La vuelta de los aviones supersónicos

Para Gustavo Valverde, jefe de las FAA, "recuperar el vuelo supersónico es algo trascendente. Pero lo importante es el nivel profesional a alcanzar desde ahora". Los pilotos deben aprender a maniobrar aviones que superan los 2 "match": cada match equivale a 1.235 km/hora, la velocidad del sonido a temperatura ambiente (20°C) y al nivel del mar.