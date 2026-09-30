Avanza la renovación de la flota de la Fuerza Aérea Argentina con los primeros 12 aviones F-16 comprados a Dinamarca. A falta de otros 12, ya marcan distancias con los cazas que hasta ahora usaba el país, porque pueden alcanzan su máxima altitud (12.000 metros) y romper la barrera del sonido en sólo un par de minutos.
El regreso de los aviones supersónicos: así vuelan los nuevos F-16 de la Fuerza Aérea Argentina
Pueden romper la barrera del sonido en 2 minutos y alcanzar 12.000 metros de altura. Características de los aviones de combate que Argentina compró a Dinamarca
Si bien no son cazas "0km", marcan distancias con los que históricos Mirage que usó la FAA desde la Guerra de Malvinas y se "jubilaron" en 2015, además de los A4B Skyhawk. Por ejemplo, desde su despegue más veloz, los F-16 son capaces de alcanzar su pico de altura en no más de 180 segundos.
La vuelta de los aviones supersónicos
Para Gustavo Valverde, jefe de las FAA, "recuperar el vuelo supersónico es algo trascendente. Pero lo importante es el nivel profesional a alcanzar desde ahora". Los pilotos deben aprender a maniobrar aviones que superan los 2 "match": cada match equivale a 1.235 km/hora, la velocidad del sonido a temperatura ambiente (20°C) y al nivel del mar.
"Su principal ventaja es la velocidad. También la perfomance, o sea, capacidad de maniobra en el aire y radios de giros mas cerrados. Pueden combatir objetivos en tierra y aire ", detalló Elías Compagnucci, un especialista en aeronáutica con experiencia en operativos de prácticas de combate en la IV Brigada Aérea de Mendoza.