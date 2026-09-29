Bandana llega a Mendoza para desatar la nostalgia pop: ¿Sabías que tienen una película?

Nacidas del fenómeno televisivo Popstars en 2001, Lourdes, Valeria, Lissa, Virginia e Ivonne no solo batieron récords de ventas de discos y funciones agotadas en el teatro Gran Rex, sino que marcaron un hito socio-cultural sin precedentes en la Argentina.

La "Bandanamanía" trascendió la música y alcanzó su punto máximo en 2003 con el estreno de Vivir Intentando. Esta producción cinematográfica, que llevó a las integrantes a la pantalla grande interpretando una versión ficcionalizada de su propio camino a la fama, se convirtió en un fenómeno de taquilla absoluto con más de un millón de espectadores, consolidándose como una de las películas más vistas de la historia del cine nacional en ese rubro.