La icónica banda que revolucionó el pop argentino a comienzos de los años 2000 volverá a hacer vibrar al público mendocino. Este viernes 2 de octubre, el escenario del Arena Maipú recibirá a Bandana en un show cargado de energía, recuerdos y una catarata de éxitos que prometen hacer cantar a miles de fanáticos a todo pulmón.
Bandana llega a Mendoza para desatar la nostalgia pop: ¿Sabías que tienen una película?
La banda que surgió del reality Popstars logró tener su propia película, la cual estuvo 4 meses en cartelera
Nacidas del fenómeno televisivo Popstars en 2001, Lourdes, Valeria, Lissa, Virginia e Ivonne no solo batieron récords de ventas de discos y funciones agotadas en el teatro Gran Rex, sino que marcaron un hito socio-cultural sin precedentes en la Argentina.
La "Bandanamanía" trascendió la música y alcanzó su punto máximo en 2003 con el estreno de Vivir Intentando. Esta producción cinematográfica, que llevó a las integrantes a la pantalla grande interpretando una versión ficcionalizada de su propio camino a la fama, se convirtió en un fenómeno de taquilla absoluto con más de un millón de espectadores, consolidándose como una de las películas más vistas de la historia del cine nacional en ese rubro.
El impacto de Bandana en la cultura popular argentina es innegable. Las vinchas en la cabeza, las coreografías frente al espejo y las letras sobre amistad, superación y empoderamiento juvenil moldearon a toda una generación que encontró en el grupo un refugio y un símbolo de identidad. Temas como Guapas, Maldita Noche y Llega la Noche quedaron grabados a fuego en el cancionero popular del país.
La cita en el Arena Maipú no será un simple concierto; será un viaje directo en el tiempo para reencontrarse con la magia, los pañuelos en el pelo y la pasión de una época dorada.