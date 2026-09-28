"La virgen de la tosquera", la película filmada en Mendoza que representará a Argentina en los Premios Oscar

La película "La virgen de la Tosquera" se filmó en diversas locaciones de Godoy Cruz, Las Heras y Guaymallén. Prensa Gobierno

¿De qué trata la película "La virgen de la tosquera"?

Escrita por Benjamín Naishtat, la obra adapta los cuentos “La virgen de la tosquera” y “El carrito”, pertenecientes al libro "Los peligros de fumar en la cama" de la escritora Mariana Enriquez.

Esta película se puede ver actualmente en la plataforma de streaming HBO Max. Ambientada en el conurbano bonaerense en el marco de la crisis socioeconómica del año 2001, la trama se centra en Natalia, una adolescente que vive con su abuela.

A lo largo de un verano atravesado por la violencia social, el deseo y la adultez emergente, la historia incorpora matices fantásticos y de terror social.

El departamento de Godoy Cruz fue uno de los escenarios principales, y el municipio aportó apoyo logístico a través de personal municipal y bomberos voluntarios durante las 3 semanas en las que fue sede, es decir, en 80% de la película.

Particularmente, el Club YPF y el barrio Metalúrgico fueron el marco para el desarrollo de la producción, que también tuvo locaciones en El Borbollón (Las Heras), Acceso Este (Guaymallén) y Ciudad de Mendoza.

Coproducida entre Argentina, México y España, la cinta tuvo su estreno mundial en el Festival de Sundance 2025 y tuvo un destacado paso por el Bafici, donde obtuvo cuatro galardones, incluyendo el Gran Premio del Jurado. Con este recorrido crítico e internacional favorable, el cine argentino renueva sus aspiraciones de proyectarse en la máxima gala de la industria cinematográfica internacional.