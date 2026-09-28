La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina eligió a La virgen de la tosquera, película dirigida por Laura Casabé y con rodaje realizado en la provincia de Mendoza, como la representante nacional para competir en la categoría de Mejor Película Internacional en los Premios Oscar.
"La virgen de la tosquera", la película filmada en Mendoza que representará a Argentina en los Premios Oscar
La película está basada en una novela de Mariana Enriquez y muchas de sus escenas se filmaron en Godoy Cruz, Las Heras y Guaymallén
La producción superó en la votación a otras candidatas preseleccionadas de destacados cineastas como Juan José Campanella, Lucrecia Martel y Juan Cabral.
El anuncio tuvo lugar en el espacio ArtHaus Central de Buenos Aires durante un acto conducido por el actor Juan Minujín. Este hito se suma a la previa distinción obtenida por el film a principios de septiembre, cuando la misma entidad lo seleccionó para representar al país en la categoría de Mejor Película Iberoamericana en los Premios Goya 2027.
¿De qué trata la película "La virgen de la tosquera"?
Escrita por Benjamín Naishtat, la obra adapta los cuentos “La virgen de la tosquera” y “El carrito”, pertenecientes al libro "Los peligros de fumar en la cama" de la escritora Mariana Enriquez.
Esta película se puede ver actualmente en la plataforma de streaming HBO Max. Ambientada en el conurbano bonaerense en el marco de la crisis socioeconómica del año 2001, la trama se centra en Natalia, una adolescente que vive con su abuela.
A lo largo de un verano atravesado por la violencia social, el deseo y la adultez emergente, la historia incorpora matices fantásticos y de terror social.
El departamento de Godoy Cruz fue uno de los escenarios principales, y el municipio aportó apoyo logístico a través de personal municipal y bomberos voluntarios durante las 3 semanas en las que fue sede, es decir, en 80% de la película.
Particularmente, el Club YPF y el barrio Metalúrgico fueron el marco para el desarrollo de la producción, que también tuvo locaciones en El Borbollón (Las Heras), Acceso Este (Guaymallén) y Ciudad de Mendoza.
Coproducida entre Argentina, México y España, la cinta tuvo su estreno mundial en el Festival de Sundance 2025 y tuvo un destacado paso por el Bafici, donde obtuvo cuatro galardones, incluyendo el Gran Premio del Jurado. Con este recorrido crítico e internacional favorable, el cine argentino renueva sus aspiraciones de proyectarse en la máxima gala de la industria cinematográfica internacional.
En pocas palabras
- Selección Nacional: la película "La virgen de la tosquera" representará a Argentina en los Premios Oscar.
- Origen y Filmación: basada en una novela de Mariana Enriquez, fue filmada en Godoy Cruz, Mendoza.
- Trayectoria: el film también fue seleccionado para los Premios Goya 2027 y tuvo un destacado paso por Sundance y BAFICI.