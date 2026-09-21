Autos, departamento y vacaciones en Bariloche: en qué gastaron 200.000 dólares estafadores que hicieron un cuento del tío

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Buenos Aires, 19 septiembre (NA) — Dos hombres y una mujer fueron detenidos acusados de participar de una estafa de 200 mil dólares mediante la modalidad conocida como… pic.twitter.com/aD8jXHB6MM — Noticias Argentinas (@NAagencia) September 19, 2026

Los procedimientos se llevaron a cabo en la Villa 20 de Lugano, Avellaneda, y un hotel del centro de Buenos Aires, donde los investigadores secuestraron vehículos, dinero en efectivo, teléfonos celulares y documentación, entre otros elementos.

La investigación por la estafa del cuento del tío

La denuncia por estafa había sido presentada el 16 de junio por una mujer que contó que recibió un llamado de una persona que se hizo pasar por representante de una entidad bancaria y la convenció de retirar 200.000 dólares de una caja de seguridad.

A partir de una imagen obtenida de una cámara de seguridad, los detectives pudieron avanzar en la identificación de los sospechosos de cometer la estafa y determinar sus movimientos durante los 2 meses siguientes.

La víctima fue estafada con el cuento del tío.

Durante los operativos fue detenido un joven de 24 años en la Villa 20, mientras que una mujer de 58 años fue arrestada en el mismo barrio. Allí también fueron secuestrados un Volkswagen Up que habría sido utilizado durante la maniobra y un Peugeot 3008 adquirido presuntamente con parte del dinero sustraído en el cuento del tío.

El tercer sospechoso de cometer la estafa, también de 24 años, fue localizado en un hotel céntrico y detenido durante el allanamiento. En su poder encontraron un BMW 330i, $1 millón en efectivo y documentación vinculada al vehículo.

Además, los investigadores de la estafa establecieron que habría utilizado parte del dinero para pagar una estadía de más de $1.5 millones en Bariloche.