Eran testaferros de un conocido narco pero zafaron de la condena pagando multas y donaciones

Fido Díaz está detenido desde mediados de 2019.

Los presuntos cómplices del Fido Díaz

La esposa del Fido Díaz, Leila Carolina Ovando (44), y su madre, Mirta Rita Verón (70), también están siendo juzgadas como parte del circuito de lavado de activos ya que tenían inmuebles a su nombre que no podrían justificar cómo los adquirieron.

También hay otros 4 procesados que tenía el expediente pero que llegaron a un acuerdo con la Fiscalía Federal: realizar una suspensión de juicio a prueba. Esto quiere decir que zafaron del juicio y se impusieron ciertas normas de conducta durante 1 año. En caso de cumplirlas, serán sobreseídos por el lavado de activos.

Se trata de los cuñados del Fido Díaz, José Guido Ovando (36) y Jesús Mauricio Ovando (38). El primero de ellos tenía una camioneta Toyota Hilux y una casa en el barrio Cooperativo Grupo Energético de Las Heras. El segundo, había adquirido un VW Vento.

Los vehículos que tenían los testaferros del Fido Díaz.

También acordaron la probation Carla Tamara González (31) quien adquirió un Peugeot 208 y Juan Manuel Albert, amigo del Fido Díaz que puso a su nombre una camioneta Peugeot Partner.

Entre las normas de conducta que impuso la jueza María Paula Marisi se encuentra el pago de multas millonarias (que rondan los $7 millones), no volver a cometer delitos, donaciones de pañales para adultos y hacer abandono de los vehículos y propiedades del Fido Díaz para que pertenezcan al Estado.