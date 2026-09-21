En los últimos 6 años, Matías Fido Díaz (47) ha enfrentado un puñado de causas graves. Por un lado, fue condenado por liderar una banda que ejercía el narcotráfico en el límite entre Las Heras y el oeste de Ciudad. Ahora está siendo juzgado por el lavado de activos de ese dinero ilícito. Pero gran parte de sus cómplices, varios de ellos familiares suyos, llegaron a un acuerdo judicial para evitar ser condenados.
Eran testaferros de un conocido narco pero zafaron de la condena pagando multas y donaciones
La investigación reconstruyó que tenían a su nombre vehículos y propiedades de Matías Fido Díaz (46), el narcotraficante que fue detenido y condenado hace unos años
Luego de su condena a 13 años de prisión por narcotráfico que se dio en 2022, en los últimos días el barrabrava de Independiente Rivadavia Fido Díaz volvió a sentarse en el banquillo de acusados. En esta oportunidad, procesado por lavado de activos agravado por la habitualidad -de 4 a 15 años de cárcel-.
Pero no es el único sospechado en el expediente. El fiscal federal Federico Baquioni sostiene que tenía una serie de testaferros que pertenecían a su entorno íntimo. El trabajo de estas personas era prestar su nombre para que Fido Díaz titularice al menos 7 autos y 5 propiedades que había comprado gracias a las ganancias que obtenía vendiendo drogas.
Los presuntos cómplices del Fido Díaz
La esposa del Fido Díaz, Leila Carolina Ovando (44), y su madre, Mirta Rita Verón (70), también están siendo juzgadas como parte del circuito de lavado de activos ya que tenían inmuebles a su nombre que no podrían justificar cómo los adquirieron.
También hay otros 4 procesados que tenía el expediente pero que llegaron a un acuerdo con la Fiscalía Federal: realizar una suspensión de juicio a prueba. Esto quiere decir que zafaron del juicio y se impusieron ciertas normas de conducta durante 1 año. En caso de cumplirlas, serán sobreseídos por el lavado de activos.
Se trata de los cuñados del Fido Díaz, José Guido Ovando (36) y Jesús Mauricio Ovando (38). El primero de ellos tenía una camioneta Toyota Hilux y una casa en el barrio Cooperativo Grupo Energético de Las Heras. El segundo, había adquirido un VW Vento.
También acordaron la probation Carla Tamara González (31) quien adquirió un Peugeot 208 y Juan Manuel Albert, amigo del Fido Díaz que puso a su nombre una camioneta Peugeot Partner.
Entre las normas de conducta que impuso la jueza María Paula Marisi se encuentra el pago de multas millonarias (que rondan los $7 millones), no volver a cometer delitos, donaciones de pañales para adultos y hacer abandono de los vehículos y propiedades del Fido Díaz para que pertenezcan al Estado.
En pocas palabras
- Narco y testaferros: Matías Fido Díaz fue condenado por narcotráfico y ahora es juzgado por lavado de activos.
- Acuerdo judicial: varios cómplices, incluyendo familiares, evitaron la condena pagando multas y haciendo donaciones.
- Bienes incautados: se secuestraron autos y propiedades que estaban a nombre de testaferros para el narco.