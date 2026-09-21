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Justicia Federal

Eran testaferros de un conocido narco pero zafaron de la condena pagando multas y donaciones

La investigación reconstruyó que tenían a su nombre vehículos y propiedades de Matías Fido Díaz (46), el narcotraficante que fue detenido y condenado hace unos años

Sebastián Salas
Por Sebastián Salas [email protected]
El Fido Díaz está siendo juzgado por lavado de activos.

El Fido Díaz está siendo juzgado por lavado de activos.

En los últimos 6 años, Matías Fido Díaz (47) ha enfrentado un puñado de causas graves. Por un lado, fue condenado por liderar una banda que ejercía el narcotráfico en el límite entre Las Heras y el oeste de Ciudad. Ahora está siendo juzgado por el lavado de activos de ese dinero ilícito. Pero gran parte de sus cómplices, varios de ellos familiares suyos, llegaron a un acuerdo judicial para evitar ser condenados.

Luego de su condena a 13 años de prisión por narcotráfico que se dio en 2022, en los últimos días el barrabrava de Independiente Rivadavia Fido Díaz volvió a sentarse en el banquillo de acusados. En esta oportunidad, procesado por lavado de activos agravado por la habitualidad -de 4 a 15 años de cárcel-.

Pero no es el único sospechado en el expediente. El fiscal federal Federico Baquioni sostiene que tenía una serie de testaferros que pertenecían a su entorno íntimo. El trabajo de estas personas era prestar su nombre para que Fido Díaz titularice al menos 7 autos y 5 propiedades que había comprado gracias a las ganancias que obtenía vendiendo drogas.

Fido D&iacute;az est&aacute; detenido desde mediados de 2019.

Fido Díaz está detenido desde mediados de 2019.

Los presuntos cómplices del Fido Díaz

La esposa del Fido Díaz, Leila Carolina Ovando (44), y su madre, Mirta Rita Verón (70), también están siendo juzgadas como parte del circuito de lavado de activos ya que tenían inmuebles a su nombre que no podrían justificar cómo los adquirieron.

También hay otros 4 procesados que tenía el expediente pero que llegaron a un acuerdo con la Fiscalía Federal: realizar una suspensión de juicio a prueba. Esto quiere decir que zafaron del juicio y se impusieron ciertas normas de conducta durante 1 año. En caso de cumplirlas, serán sobreseídos por el lavado de activos.

Se trata de los cuñados del Fido Díaz, José Guido Ovando (36) y Jesús Mauricio Ovando (38). El primero de ellos tenía una camioneta Toyota Hilux y una casa en el barrio Cooperativo Grupo Energético de Las Heras. El segundo, había adquirido un VW Vento.

Los veh&iacute;culos que ten&iacute;an los testaferros del Fido D&iacute;az.

Los vehículos que tenían los testaferros del Fido Díaz.

También acordaron la probation Carla Tamara González (31) quien adquirió un Peugeot 208 y Juan Manuel Albert, amigo del Fido Díaz que puso a su nombre una camioneta Peugeot Partner.

Entre las normas de conducta que impuso la jueza María Paula Marisi se encuentra el pago de multas millonarias (que rondan los $7 millones), no volver a cometer delitos, donaciones de pañales para adultos y hacer abandono de los vehículos y propiedades del Fido Díaz para que pertenezcan al Estado.

En pocas palabras

  • Narco y testaferros: Matías Fido Díaz fue condenado por narcotráfico y ahora es juzgado por lavado de activos.
  • Acuerdo judicial: varios cómplices, incluyendo familiares, evitaron la condena pagando multas y haciendo donaciones.
  • Bienes incautados: se secuestraron autos y propiedades que estaban a nombre de testaferros para el narco.
Resumen generado por Thinkindot AI

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