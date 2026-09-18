Quiso ganar plata de manera fácil, o no tan fácil en realidad: fingir un secuestro. La víctima: su esposa, a quien le quiso sacar una suma considerable de dinero. Sin embargo, el caso ocurrido en Entre Ríos terminó con la detención del hombre.
Fingió su propio secuestro para sacarle plata a su esposa pero no fue el final que pretendía
El hombre confirmó que inventó el haber estado secuestrado y habría sido para pagar una deuda que lo estaba asfixiando
El hombre fue detenido en la provincia de Entre Ríos acusado de fingir su secuestro y pedirle $2 millones a su esposa. La investigación se inició cuando la mujer denunció el caso en Rosario y, tras las primeras horas de investigación, se supo que lo había simulado.
El detenido fue puesto a disposición del juzgado interviniente y trasladado a Rosario, donde este viernes fue imputado por falsa denuncia y tentativa de estafa.
El falso secuestro en Entre Ríos
El insólito caso comenzó cuando la mujer, que vive en barrio Triángulo, Rosario, Santa Fe, denunció ante la Policía que le llegaron mensajes extraños desde el WhatsApp de su esposo en los que decía que había sido secuestrado y que pedían $2 millones para liberarlo.
De este modo, personal de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario y la División Unidad Operativa Federal Paraná inició las primeras labores, las cuales permitieron detectar el auto del sujeto estacionado en un supermercado de dicha ciudad entrerriana.
En el comercio se montó un operativo cerrojo y, tras varios minutos de espera, dieron con el sospechoso y lo detuvieron. En el lugar se incautó el auto, un celular, dinero en efectivo y documentación, destaca el medio La Capital.
Durante su declaración el hombre confirmó que inventó el haber estado secuestrado y, aunque es un dato que no está confirmado, habría sido para pagar una deuda que lo estaba asfixiando. Sin embargo, todavía no ha declarado oficialmente en el expediente penal.
Los elementos incautados serán sometidos a peritajes para reconstruir las comunicaciones que mantuvo al momento del falso secuestro y comprobar el origen de los mensajes enviados mediante WhatsApp.
En pocas palabras
- Falso secuestro: Hombre fingió ser secuestrado para pedirle $2 millones a su esposa en Entre Ríos.
- Detención: El sujeto fue capturado en un supermercado de la provincia cuando intentaba simular el rapto.
- Imputación: Fue acusado de falsa denuncia y tentativa de estafa tras la investigación policial.