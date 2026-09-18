Fingió su propio secuestro para sacarle plata a su esposa pero no fue el final que pretendía

La Policía de Entre Ríos investigó el falso secuestro.

El falso secuestro en Entre Ríos

El insólito caso comenzó cuando la mujer, que vive en barrio Triángulo, Rosario, Santa Fe, denunció ante la Policía que le llegaron mensajes extraños desde el WhatsApp de su esposo en los que decía que había sido secuestrado y que pedían $2 millones para liberarlo.

De este modo, personal de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario y la División Unidad Operativa Federal Paraná inició las primeras labores, las cuales permitieron detectar el auto del sujeto estacionado en un supermercado de dicha ciudad entrerriana.

En el comercio se montó un operativo cerrojo y, tras varios minutos de espera, dieron con el sospechoso y lo detuvieron. En el lugar se incautó el auto, un celular, dinero en efectivo y documentación, destaca el medio La Capital.

El falso secuestro comenzó mediante mensajes de WhatsApp. Imagen ilustrativa.

Durante su declaración el hombre confirmó que inventó el haber estado secuestrado y, aunque es un dato que no está confirmado, habría sido para pagar una deuda que lo estaba asfixiando. Sin embargo, todavía no ha declarado oficialmente en el expediente penal.

Los elementos incautados serán sometidos a peritajes para reconstruir las comunicaciones que mantuvo al momento del falso secuestro y comprobar el origen de los mensajes enviados mediante WhatsApp.