River debuta en la Copa Sudamericana: formaciones, horario y dónde verlo

El Millonario viene afilado porque desde que llegó Eduardo Coudet no conoce de derrotas ni empates ya que ganó en las cuatro presentaciones que ha tenido por el Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Facundo Colidio - River Facundo Colidio será titular en River: viene de marcarle a Belgrano en el Monumental.

Así vienen River y el Blooming antes del debut en la Copa Sudamericana

Durante la última parte del 2025 el conjunto de Núñez lucía desgastado, incómodo, poco ganador; no obstante, la llegada de Chacho Coudet significó una bocanada de aire fresco para un plantel que no ofrecía respuestas. Fue así que desde que el flamante entrenador está en el banco de suplente, River logró sumar 12 puntos con un 100 % de efectividad.