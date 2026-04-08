River debuta en la Copa Sudamericana: formaciones, horario y dónde verlo

El Estadio Ramón Tahuichi Aguilera Costas, ubicado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, será el escenario donde River Plate pondrá inicio a su sueño de consagrarse campeón en la Copa Sudamericana, título que ya obtuvo en 2014. Allí visitará a Blooming en la primera fecha del Grupo H del segundo certamen internacional más importante del continente.
El Millonario viene afilado porque desde que llegó Eduardo Coudet no conoce de derrotas ni empates ya que ganó en las cuatro presentaciones que ha tenido por el Torneo Apertura de la Liga Profesional.
Así vienen River y el Blooming antes del debut en la Copa Sudamericana
Durante la última parte del 2025 el conjunto de Núñez lucía desgastado, incómodo, poco ganador; no obstante, la llegada de Chacho Coudet significó una bocanada de aire fresco para un plantel que no ofrecía respuestas. Fue así que desde que el flamante entrenador está en el banco de suplente, River logró sumar 12 puntos con un 100 % de efectividad.
Visitante vs. Huracán: 2 - 1.
Local vs. Sarmiento de Junín: 2 - 0.
Visitante vs. Estudiantes de Río Cuarto: 2 - 0.
Local vs. Belgrano: 3 - 0.
De esta manera, en la Liga Profesional se ubica segundo de la Zona B con 23 puntos, tres menos que Independiente Rivadavia, y comparte posición con Argentinos Juniors. Es así que tiene prácticamente abrochada la clasificación a los playoffs del Torneo Apertura, ya que le saca 7 puntos a Barracas Central, equipo que lucha para conseguir el último lugar mientras que hay 9 en juego.
Por su lado, Blooming goleó 5 a 0 a Guabirá en la primer fecha de la Liga Profesional Boliviana y en la fase previa de la Copa Sudamericana venció por 3 a 0 a San Antonio Bulo Bulo, por lo que logró su plaza para integrar el Grupo H junto a River, Red Bull Bragantino y Carabobo.
Probables formaciones en Blooming vs. River
Blooming: Braulio Uraezaña; Miguel Villaroel, Eduardo Álvarez, Gabriel Valverde, Diago Giménez, Roberto Melgar; Matías Abisab, Danny Bejarano, Roberto Hinojosa; Bayron Garcés y César Menacho. DT: Mauricio Soria.
River Plate: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno; Tomás Galván o Juan Fernando Quintero, Fausto Vera, Ian Subiabre; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Eduardo Coudet.
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