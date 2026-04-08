Preocupación en Boca por uno de sus delanteros: ¿pierde una Bestia de cara al clásico con Independiente?

Así lo explicó el entrenador en conferencia de prensa: "Miguel ya estaba en el entretiempo con un dolor en el pubis y por eso fue el primer cambio". Ahora la preocupación recae en ver cómo progresa el delantero uruguayo teniendo en cuenta que el Xeneize tiene en abril partidos de gran calibre:

sábado 11/4 - 19.30 horas: Liga Profesional - Fecha 14: local vs. Independiente de Avellaneda.

martes 14/4 - 21 horas: Copa Libertadores - Fecha 2: local vs. Barcelona SC.

domingo 19/4 - 17 horas: Liga Profesional - Fecha 15: visitante vs. River Plate.

jueves 23/4 - 20 horas: Liga Profesional - Fecha 16: visitante vs. Defensa y Justicia.

martes 28/4 - 21.30 horas: Copa Libertadores - Fecha 3: visitante vs. Cruzeiro.

Adam Bareiro - Miguel Merentiel Adam Bareiro y Miguel Merentiel: las cartas goleadoras de Boca.

Merentiel - Bareiro: la dupla exitosa de Boca

Miguel Merentiel ha tenido dos tipos de problemas en el último tiempo: por un lado, algunas molestias físicas y, por el otro, la incapacidad de sus compañeros de ataque para convertir.

En la pretemporada Boca disputó un partido amistoso contra Olimpia en La Bombonera, donde la Bestia sufrió un desgarro en el gemelo por lo que tuvo que salir cuando recién el encuentro llevaba 16 minutos. Es por eso que no llegó al debut en el Torneo Apertura frente al Deportivo Riestra, ni contra Estudiantes de La Plata ni contra Newell's Old Boys; regresando en la caída contra Vélez por 2 a 1.

En cuanto a la carencia goleadora de los otros delanteros del Xeneize, esta situación llegó a su fin cuando encontró en Adam Bareiro a su socio ideal: Boca, teniendo a ambos en cancha, ha logrado convertir en nueve oportunidades.

Es así que en ocho partidos juntos el paraguayo gritó gol en cinco oportunidades y el uruguayo en cuatro.