El plan del IPV para tener una casa propia: viviendas de 80 metros cuadrados y cuotas de $415.000

El Instituto Provincial de VIvienda (IPV) tiene varios programas activos para que aquel que quiera, y cumpla con los requisitos, tenga la posibilidad de acceder a una casa. No obstante, no todos esos planes cuentan con inscripción abierta.
Uno de los que sí cuenta con ello es el programa Construyo Mi Casa. Con este plan, el IPV busca que todas aquellas personas que tengan un lote o adquieran uno, puedan acceder a cumplir el sueño de tener una casa propia.
Cómo se accede a una casa del IPV
Esto se hace a través de créditos hipotecarios que permiten construir casas que van desde los 55 hasta los 140 metros cuadrados y cuyas cuotas varían según los ingresos declarados y el tamaño de la vivienda.
Ahora, para acceder a este plan de viviendas del IPV se deben cumplir los siguientes requisitos:
- Ingreso Familiar Mínimo desde $1.617.354 (esto varía cada tres meses)
- Créditos hipotecarios del IPV otorga el 85% del inmueble
- El tamaño debe estar entre los 55 m² y 140 m²
- Tener un terreno o adquirirlo en los 36 meses de ahorro previo.
- El terreno debe contar con luz y agua potable. Si es en un barrio cerrado, las expensas no deben superar el 50% del monto de la cuota de la alternativa IV (80 m2).
Requisitos e inscripción para una casa del IPV
Hay otros dos requisitos que todo solicitante de estos créditos hipotecarios del IPV debe tener en cuenta y es que no pueden ser propietarios de otras casas o propiedades y el crédito debe ser utilizado para primera vivienda familiar.
En caso de no cumplir con estas dos condiciones, los solicitantes no podrán acceder a los créditos hipotecarios del IPV. En caso de cumplir con todos los requisitos, la inscripción se puede hacer a través de la página web oficial del IPV.
De cuánto es el valor de la cuota del crédito del IPV
De acuerdo al tamaño de la casa a construir, el valor de la cuota a pagar por el crédito hipotecario del IPV es el siguiente:
- 55 m²: $323.470 (ingreso mínimo requerido: $1.617.354)
- 69 m²: $372.574 (ingreso mínimo: $1.862.872)
- 80 m²: $415.381 (ingreso mínimo: $2.076.809)
- 100 m²: $493.011 (ingreso mínimo: $2.465.056)
- 120 m²: $608.137 (ingreso mínimo: $3.040.685)
- 140 m²: $692.279 (ingreso mínimo: $3.461.399)