El esperanzador posteo de Franco Armani evolucionando de su lesión: "Volviendo"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2029625547202924935&partner=&hide_thread=false EL PULPO BUSCA VOLVER AL ARCO



Informa @maxigrillo que Franco Armani se sometió en las últimas horas a una infiltración con células madre para recuperarse de su lesión en el tendón de Aquiles derecho.



De esta manera, el arquero de River estará aproximadamente un mes más… pic.twitter.com/gQfGZmcFgM — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 5, 2026

Según el representante de Armani, Martín Aráoz: "Lo de Franco arrancó con un desgarrito hace seis o siete meses. No se recuperó bien y, queriendo volver, en la pretemporada se resintió. Y luego, queriendo regresar para ayudar, tuvo una recaída: se generó una fibrosis y tuvo que parar un tiempo para estar bien. Si no había mucha probabilidad de que volviera la molestia en el sóleo, un músculo que el arquero lo está usando permanentemente".

Según fuentes periodísticas, Franco Armani fue sometido esta semana a una infiltración con células madre para recuperarse de su lesión en el tendón de Aquiles derecho. De esta manera, el arquero de River podría retornar a la actividad en poco más de un mes.

La emoción por esta evolución motivó al propio jugador nacido en Casilda, Santa Fe, lo motivó a postear un esperanzador "Volviendo" en su cuenta de Instagram, lo que fue celebrado por los hinchas y el cuerpo técnico de River.