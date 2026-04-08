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El esperanzador posteo de Franco Armani evolucionando de su lesión: "Volviendo"

El arquero de River Franco Armani se recupera de una lesión -tendinitis crónica- que lo ha dejado fuera de la cancha este año. Este martes volvió a entrenar

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Volviendo posteo en redes sociales Franco Armani, que ya comenzó a entrenar con sus compañeros en River Plate y espera volver al arco pronto.

"Volviendo" posteo en redes sociales Franco Armani, que ya comenzó a entrenar con sus compañeros en River Plate y espera volver al arco pronto.

Martín Pravata / Diario UNO

Franco Armani, que arrastra una severa lesión que lo ha tenido fuera del arco de River en esta temporada, ya comenzó a dar muestras de recuperación y se esperanza con volver pronto a jugar. Este martes ya comenzó a entrenar haciendo trabajos de campo en el Millonario.

El 22 de febrero Armani salió visiblemente adolorido de su pierna derecha finalizado el primer tiempo del partido contra Vélez. Luego se supo la gravedad de su lesión -tendinitis crónica en el tendón de Aquiles-, que se agravó tras un exigente pretemporada, y lo dejó afuera de la formación de River Plate, siendo reemplazado por Santiago Beltrán.

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La alegría de Franco Armani por la evolución de su dolencia

En la antesala del debut del Millonario en Copa Sudamericana, este miércoles en Bolivia, la buena noticia del progreso de la recuperación del arquero que integró la Selección argentina campeona mundial en Qatar 2022 trajo alegría para Eduardo Coudet, que podrá recuperar pronto al experimentado arquero, que el 16 de octubre cumplirá 40 años.

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Según el representante de Armani, Martín Aráoz: "Lo de Franco arrancó con un desgarrito hace seis o siete meses. No se recuperó bien y, queriendo volver, en la pretemporada se resintió. Y luego, queriendo regresar para ayudar, tuvo una recaída: se generó una fibrosis y tuvo que parar un tiempo para estar bien. Si no había mucha probabilidad de que volviera la molestia en el sóleo, un músculo que el arquero lo está usando permanentemente".

Según fuentes periodísticas, Franco Armani fue sometido esta semana a una infiltración con células madre para recuperarse de su lesión en el tendón de Aquiles derecho. De esta manera, el arquero de River podría retornar a la actividad en poco más de un mes.

La emoción por esta evolución motivó al propio jugador nacido en Casilda, Santa Fe, lo motivó a postear un esperanzador "Volviendo" en su cuenta de Instagram, lo que fue celebrado por los hinchas y el cuerpo técnico de River.

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