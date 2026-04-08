Tigre igualó con Alianza Lima en su estreno en la Copa Sudamericana

Tras la apertura del marcador, los peruanos intentaron reaccionar a través de la movilidad de su capitán, Hernán Lupu, quien exigió en un par de ocasiones al arquero Felipe Zenobio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2041728897977323630&partner=&hide_thread=false ¡PUEDE SER EL GOLAZO DE LA FECHA 1! Muñoz la empaló y asistió a Robaldo, quien remató de volea para estampar el 1-1 de Alianza Atlético contra Tigre en Perú por la CONMEBOL #Sudamericana. pic.twitter.com/oXGylsvejx — SportsCenter (@SC_ESPN) April 8, 2026

En el segundo tiempo, el ingreso de Valentín Robaldo inyectó más dinámica el ataque de Alianza Lima, que venía de perder el clásico peruano contra Universitario y necesitaba superar el mal momento en el estadio Miguel Grau, de El Callao. A los 28 minutos del complemento, el propio Robaldo encontró el espacio para estampar la igualdad definitiva.

El otro encuentro correspondiente al Grupo A se jugará el jueves 9 de abril entre América de Cali y Macará en el Estadio Bellavista de Ambato (Ecuador).

Para la segunda fecha de la Copa Sudamericana, Tigre recibirá a los ecuatorianos de Macara, mientras que Alianza Lima visitará Colombia para enfrentar a los Diablos Rojos del América.