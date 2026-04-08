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Tigre igualó con Alianza Lima en su estreno en la Copa Sudamericana

Por la 1ª fecha del Grupo A de la Copa Sudamericana, Tigre visitó a Alianza Lima, y aunque comenzó ganando, terminó empatando y con diez hombres

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
El festejo de Ignacio Russo. El hijo del desaparecido Miguel Ángel abrió el marcador para Tigre en su estreno en la Copa Sudamericana 2026 en Lima.

El festejo de Ignacio Russo. El hijo del desaparecido Miguel Ángel abrió el marcador para Tigre en su estreno en la Copa Sudamericana 2026 en Lima.

En el debut de equipos argentinos en los torneos de Conmebol, Tigre empató 1 a 1 con Alianza Lima de visitante en su estreno en el Grupo A de la Copa Sudamericana 2026. Ignacio Russo abrió el marcador a los 9 minutos para los de Victoria, y lo igualó Valentín Robaldo a los 73'.

Tigre comenzó ganando desde temprano en su estreno de la Copa Sudamericana 2026, pero sufrieron el desgaste en el complemento y Alianza Lima pudo igualarlo. Los de Diego Davobe terminaron con diez jugadores por la expulsión de su capitán, Joaquín Lasso, cuando se cumplían cuatro minutos de descuento.

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Tigre salió a ganar desde el inicio en su visita a Alianza Lima

Tigre arrancó posicionándose como dominador y protagonista, y a los 9 minutos tuvo premio. Ignacio Russo marcó el primer gol del partido y el primero de su equipo en el certamen de Conmebol. El equipo local protestó pidiendo offside, pero el gol fue convalidado por el VAR.

Tras la apertura del marcador, los peruanos intentaron reaccionar a través de la movilidad de su capitán, Hernán Lupu, quien exigió en un par de ocasiones al arquero Felipe Zenobio.

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En el segundo tiempo, el ingreso de Valentín Robaldo inyectó más dinámica el ataque de Alianza Lima, que venía de perder el clásico peruano contra Universitario y necesitaba superar el mal momento en el estadio Miguel Grau, de El Callao. A los 28 minutos del complemento, el propio Robaldo encontró el espacio para estampar la igualdad definitiva.

El otro encuentro correspondiente al Grupo A se jugará el jueves 9 de abril entre América de Cali y Macará en el Estadio Bellavista de Ambato (Ecuador).

Para la segunda fecha de la Copa Sudamericana, Tigre recibirá a los ecuatorianos de Macara, mientras que Alianza Lima visitará Colombia para enfrentar a los Diablos Rojos del América.

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