Se disputa en el Club Mendoza de Regatas el XI Mundial de Pelota a Mano

El encuentro internacional que organiza la Confederación Internacional de Pelota a Mano (CIJB) comenzó estel lunes con la presentación de las distintos seleccionados que forman parte de la competencia, y desde el martes hasta el domingo 12 de abril, la disputa que tendrá en el campo de juego a los mejores exponentes de la disciplina.

polideportivo-mundial-pelota a mano-club mendoza de regatas-01 (1) Son 13 los seleccionados que compiten en este XI Mundial de Pelota a mano en el Club Mendoza de Regatas. El lunes se realizó la presentación oficial y desfile de delegaciones.

Las alternativas de esta competencia se puede seguir vía streaming en la página 617.News.