Se disputa en el Club Mendoza de Regatas el XI Mundial de Pelota a Mano

Desde este martes, el Club Mendoza de Regatas es sede del XI Mundial Absoluto de Pelota a Mano, que se disputará en las modalidades Juego Internacional, One Wall, 4 Paredes, y Llargues. El lunes se realizó en la sede central del club el acto de inauguración con la presentación de las 13 delegaciones.
El encuentro internacional que organiza la Confederación Internacional de Pelota a Mano (CIJB) comenzó estel lunes con la presentación de las distintos seleccionados que forman parte de la competencia, y desde el martes hasta el domingo 12 de abril, la disputa que tendrá en el campo de juego a los mejores exponentes de la disciplina.
Las alternativas de esta competencia se puede seguir vía streaming en la página 617.News.
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Más de 200 competidores en el Mundial de Pelota a mano
Los seleccionados que competirán son los siguientes: Argentina, Reino Unido, Euskadi, Valencia, Países Bajos, Francia, Italia, Ecuador, Colombia, Venezuela, Chile, Puerto Rico y Uruguay. Se trata de más de 200 competidores.
Esta es la segunda vez se presenta en Argentina, siendo Paraná, Entre Ríos, en 2002 la primera ocasión.
La jornada inaugural contó con la presencia de socios, autoridades y representantes internacionales, en un acto que combinó deporte y cultura, con la destacada participación de la rama de folklore y una coreografía de bachata del club anfitrión.