Las reflexiones de Álex Arce luego del debut histórico de Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores

Las reflexiones de Álex Arce luego del debut histórico de Independiente Rivadavia
El delantero paraguayo comenzó analizando el partido y la importancia de ganar en casa: "La verdad contento por el esfuerzo que se hizo, ganar de local y empezar con el pie derecho es muy importante. Es una alegría para nosotros y para la institución".
El próximo sábado 11 de abril la Lepra recibirá en el Bautista Gargantini a Argentinos Juniors a partir de las 15.30, por la fecha 14 de la Liga Profesional, en una seguidilla de partidos que, sin dudas, será extenuante: "Vamos partido tras partido. Vamos a descansar un poco, descansar de la mejor manera".
Independiente Rivadavia tiene un plantel que presenta una competitividad interna sana que hace que Alfredo Berti evalúe semana a semana quiénes jugarán de la partida, pero con alternativas rentables en el banco de suplente: "Todos queremos jugar, nadie se quiere perder ningún partido, se vienen varios partidos seguidos y yo creo que la oportunidad nos va a tocar a todos. Lo vamos a hacer lo mejor que podamos".
Embed - Alex Arce tras el debut de Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores.
Para terminar, le consultaron cuál es la canción que más le gusta de la Lepra y Álex Arce hasta se animó a cantarla, entre risas: "Dale, dale Le, dale, dale Le".
Independiente Rivadavia recibe a Argentinos Juniors
La Lepra lidera la Zona B de la Liga Profesional con 26 puntos, tres más que River y que Argentinos Juniors, sus más inmediatos seguidores. Además, Independiente Rivadavia es el equipo que más puntos sumó en el Torneo Apertura, por lo que está primero en la Tabla Anual.
Como si esto fuera poco, Fluminense y La Guaira empataron sin goles, por lo que el conjunto mendocino es el puntero del Grupo C de la Copa Libertadores; el miércoles 15 de abril visitará al equipo brasileño por la fecha 2 de la Copa Libertadores.
Es así que su próximo desafío es por la fecha 14 de la Liga Profesional, cuando reciba a Argentinos Juniors en el Bautista Gargantini.