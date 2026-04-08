Las reflexiones de Álex Arce luego del debut histórico de Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores

Independiente Rivadavia tiene un plantel que presenta una competitividad interna sana que hace que Alfredo Berti evalúe semana a semana quiénes jugarán de la partida, pero con alternativas rentables en el banco de suplente: "Todos queremos jugar, nadie se quiere perder ningún partido, se vienen varios partidos seguidos y yo creo que la oportunidad nos va a tocar a todos. Lo vamos a hacer lo mejor que podamos".

Embed - Alex Arce tras el debut de Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores.

Para terminar, le consultaron cuál es la canción que más le gusta de la Lepra y Álex Arce hasta se animó a cantarla, entre risas: "Dale, dale Le, dale, dale Le".

Independiente Rivadavia Independiente Rivadavia lidera el Grupo C de la Copa Libertadores. Nicolás Ríos / Diario UNO.

Independiente Rivadavia recibe a Argentinos Juniors

La Lepra lidera la Zona B de la Liga Profesional con 26 puntos, tres más que River y que Argentinos Juniors, sus más inmediatos seguidores. Además, Independiente Rivadavia es el equipo que más puntos sumó en el Torneo Apertura, por lo que está primero en la Tabla Anual.

Como si esto fuera poco, Fluminense y La Guaira empataron sin goles, por lo que el conjunto mendocino es el puntero del Grupo C de la Copa Libertadores; el miércoles 15 de abril visitará al equipo brasileño por la fecha 2 de la Copa Libertadores.

Es así que su próximo desafío es por la fecha 14 de la Liga Profesional, cuando reciba a Argentinos Juniors en el Bautista Gargantini.