Dónde ver los partidazos de la Champions League: Barcelona vs. Atlético Madrid y PSG vs. Liverpool

El Barcelona recibirá en el Spotify Camp Nou al Atlético de Madrid mientras que el PSG hará lo propio en el Parque De Los Príncipes con el Liverpool.

Atlético Madrid - Barcelona El duelo de Champions League tiene un antecedente cercano: el Colchonero eliminó al Culé por Copa del Rey.

Un clásico español en la Champions League

Luego del duelo correspondiente a la fecha 30 de la Liga de España, en el que el conjunto Culé se impuso por 2 a 1 en el Riyadh Air Metropolitano, Barcelona y Atlético de Madrid volverán a verse las caras en un cruce que se ha vuelto habitual en el último tiempo, ya que también se enfrentaron en las semifinales de la Copa de España, donde los madrileños clasificaron a la final tras imponerse con un resultado global de 4 a 3.