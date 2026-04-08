Dónde ver los partidazos de la Champions League: Barcelona vs. Atlético Madrid y PSG vs. Liverpool

Durante la jornada del martes iniciaron los cuartos de final de la Champions League donde el Real Madrid cayó como local frente al Bayern Múnich por 2 a 1 y Sporting Lisboa empató sin goles con el Arsenal; hoy continuará con dos encuentros que prometen ser partidazos.
Luego del duelo correspondiente a la fecha 30 de la Liga de España, en el que el conjunto Culé se impuso por 2 a 1 en el Riyadh Air Metropolitano, Barcelona y Atlético de Madrid volverán a verse las caras en un cruce que se ha vuelto habitual en el último tiempo, ya que también se enfrentaron en las semifinales de la Copa de España, donde los madrileños clasificaron a la final tras imponerse con un resultado global de 4 a 3.
Los Azulgranas vienen de eliminar al Newcastle United por 8 a 2 en los octavos de final; mientras que Los Colchoneros eliminaron en 16avos de final a Brujas (global de 7 a 4) y al Tottenham en octavos de final (7 a 5).
Champions League - Cuartos de final (Ida).
Barcelona (España) - Atlético de Madrid (España).
Estadio: Spotify Camp Nou.
Árbitro: István Kovács (Rumania).
VAR: Christian Dingert (Alemania).
Hora: 16.
TV: Fox Sports, Disney+ Premium.
Champions League: una final anticipada
En la otra llave correspondiente a los cuartos de final de la Champions League se enfrentará el actual campeón con el Liverpool, equipo que se despidió por la lucha de la Premier League y tiene todas sus energías concentradas en el certamen internacional.
El PSG venció en los 16avos de final al Mónaco en el clásico francés por 5 a 4 y luego goleó al Chelsea en los octavos de final por 8 a 2. Por su parte, el conjunto inglés eliminó al Galatasaray con un resultado global de 4 a 1.