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Cuartos de final

Dónde ver los partidazos de la Champions League: Barcelona vs. Atlético Madrid y PSG vs. Liverpool

La Champions League continúa en etapas decisivas con dos partidos para alquilar balcones; horarios y dónde verlos

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Hoy se juegan los cuartos de final de la Champions League.

Hoy se juegan los cuartos de final de la Champions League.

Durante la jornada del martes iniciaron los cuartos de final de la Champions League donde el Real Madrid cayó como local frente al Bayern Múnich por 2 a 1 y Sporting Lisboa empató sin goles con el Arsenal; hoy continuará con dos encuentros que prometen ser partidazos.

El Barcelona recibirá en el Spotify Camp Nou al Atlético de Madrid mientras que el PSG hará lo propio en el Parque De Los Príncipes con el Liverpool.

Atlético Madrid - Barcelona
El duelo de Champions League tiene un antecedente cercano: el Colchonero eliminó al Culé por Copa del Rey.

El duelo de Champions League tiene un antecedente cercano: el Colchonero eliminó al Culé por Copa del Rey.

Un clásico español en la Champions League

Luego del duelo correspondiente a la fecha 30 de la Liga de España, en el que el conjunto Culé se impuso por 2 a 1 en el Riyadh Air Metropolitano, Barcelona y Atlético de Madrid volverán a verse las caras en un cruce que se ha vuelto habitual en el último tiempo, ya que también se enfrentaron en las semifinales de la Copa de España, donde los madrileños clasificaron a la final tras imponerse con un resultado global de 4 a 3.

Los Azulgranas vienen de eliminar al Newcastle United por 8 a 2 en los octavos de final; mientras que Los Colchoneros eliminaron en 16avos de final a Brujas (global de 7 a 4) y al Tottenham en octavos de final (7 a 5).

  • Champions League - Cuartos de final (Ida).
  • Barcelona (España) - Atlético de Madrid (España).
  • Estadio: Spotify Camp Nou.
  • Árbitro: István Kovács (Rumania).
  • VAR: Christian Dingert (Alemania).
  • Hora: 16.
  • TV: Fox Sports, Disney+ Premium.
PSG - Campeón Champions League
PSG es el actual campeón de la Champions League.

PSG es el actual campeón de la Champions League.

Champions League: una final anticipada

En la otra llave correspondiente a los cuartos de final de la Champions League se enfrentará el actual campeón con el Liverpool, equipo que se despidió por la lucha de la Premier League y tiene todas sus energías concentradas en el certamen internacional.

El PSG venció en los 16avos de final al Mónaco en el clásico francés por 5 a 4 y luego goleó al Chelsea en los octavos de final por 8 a 2. Por su parte, el conjunto inglés eliminó al Galatasaray con un resultado global de 4 a 1.

  • Champions League - Cuartos de final (Ida).
  • PSG (Francia) - Liverpool (Inglaterra).
  • Estadio: Parque De Los Príncipes.
  • Árbitro: José María Sánchez Martínez (España).
  • VAR: Carlos del Cerro Grande (España).
  • Hora: 16.
  • TV: ESPN, Disney+ Premium.

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