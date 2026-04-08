Pensó que eran nueces, pero eran clavos: la mujer que recibió una indemnización millonaria comiendo helado

Confiada, la mujer aseguró que pensó que se trataba de las nueces del producto. Sin embargo, poco después empezó a experimentar dolores agudos y malestar general.

La realidad de lo que pasaba era realmente aterradora: el helado contenía pequeños clavos y fragmentos de metal que se habían mezclado accidentalmente con los ingredientes. Cuando los tragó, la mujer sufrió heridas internas graves.

helado, clavos

Buckley fue sometida a una intervención quirúrgica de emergencia para extraer los clavos, pero el daño ya era profundo. Más allás del dolor, las complicaciones derviadas de la cirugía ya las infecciones dejaron a esta mujer sin la capacidad de ser madre en el futuro.

Esta pérdida emocional fue uno de los pilares fundamentales durante el juicio, ya que la mujer había confesado que quería otro hijo tras la pérdida de una hija años atrás.

El histórico fallo

Este caso sirve como un recordatorio crítico para la industria gastronómica sobre la importancia de los protocolos de calidad. Para Brandy Buckley, los catorce millones de dólares representan una victoria legal.

Todavía la cadena de heladerías puede apelar el veredicto judicial en esta instancia, por lo que el cobro del dinero no será inmediato. Por su parte, la mujer no supo que destino le dará a la millonaria suma.