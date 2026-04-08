En un contexto donde la velocidad de construcción y la eficiencia energética se han vuelto pilares fundamentales de la arquitectura moderna, la mini casa que venden en Mercado Libre por 8.500 dólares emergen como una alternativa más que interesante. Ni casa prefabricada ni casa contenedor, una opción más que tentadora
La mini casa que venden en Mercado Libre por 8.500 dólares y se entrega en 30 días
La mini casa sustentables son una propuesta habitacional eficiente que revoluciona el mercado tanto para vivir como para alquilar
Fabricadas bajo el sistema Wood Frame son una alternativa de inversión inteligente. Este método constructivo, consolidado a nivel mundial, permite obtener estructuras robustas, con excelente aislamiento térmico y una estética adaptable a diversos entornos. Además, se entregan en 30 días y en cualquier parte de Argentina (este costo es aparte).
Características de la mini casa que venden en Mercado Libre
Dentro de la oferta actual, destaca una propuesta diseñada para quienes buscan funcionalidad sin renunciar al confort: una mini casa con baño incluido que combina diseño compacto con materiales de alta calidad, ideal para quienes necesitan una vivienda auxiliar, un refugio para alquiler turístico o un espacio de trabajo privado en el jardín.
El enfoque principal de esta propuesta es el Modelo Refugio, una mini casa que se distingue por su habitabilidad inmediata. Con unas dimensiones de 2,60 metros de frente por 5,00 metros de largo y una altura interior de 2,40 metros, este módulo optimiza cada centímetro cuadrado para ofrecer una experiencia de vivienda completa.
A diferencia de otros modelos básicos, esta versión está equipada con un baño completo que incluye inodoro, vanitory, receptáculo de ducha y griferías de primera línea, además de contar con ventilación natural. Esta característica la posiciona como una opción ideal para la inversión en el sector del turismo sustentable o como una solución habitacional para familiares. Con un precio contado de 8.500 dólares, se presenta como una de las opciones más competitivas del mercado en relación costo-beneficio.
Mini casa: calidad constructiva y aislamiento
La estructura de esta mini casa se basa en el entramado de madera tratada (2x4), utilizando placas OSB estructurales y una combinación de aislantes que garantizan el bienestar en cualquier clima. El uso de EPS y lana de vidrio asegura una barrera eficiente contra el frío y el calor, reduciendo significativamente el consumo energético para climatización, según figura en la publicación de la plataforma de ventas on line.
El revestimiento interior en placas de yeso (Durlock) con terminación en pintura látex ofrece un acabado limpio y moderno, mientras que el exterior se adapta a las especificaciones del cliente. Además, el modelo cuenta con:
- Instalación eléctrica completa: lista para conectar y utilizar.
- Plataforma estructural: incluye una base elevada que facilita la instalación en diversos tipos de terreno, evitando la necesidad de grandes obras civiles previas.
- Aberturas estratégicas: diseñadas para garantizar el ingreso de luz natural y una ventilación cruzada óptima.
Rapidez de entrega y versatilidad
Una de las mayores ventajas de este sistema es la fabricación en planta industrial, lo que permite un control de calidad riguroso y tiempos de ejecución que la construcción tradicional no puede igualar. El tiempo de entrega estimado es de tan solo 30 días.
Es importante destacar que, si bien son estructuras de rápida instalación, no se trata de casas móviles ni unidades para tráiler. Son módulos habitacionales sólidos, aptos para uso permanente o temporal, que se entregan en cualquier punto del país.
Para quienes buscan una opción aún más compacta sin servicios sanitarios, también se ofrece el Modelo Nido (4,00 metros de largo) por un valor de USD 6.500, ideal como oficina o dormitorio extra.