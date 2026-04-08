La mini casa que venden en Mercado Libre por 8.500 dólares y se entrega en 30 días

El enfoque principal de esta propuesta es el Modelo Refugio, una mini casa que se distingue por su habitabilidad inmediata. Con unas dimensiones de 2,60 metros de frente por 5,00 metros de largo y una altura interior de 2,40 metros, este módulo optimiza cada centímetro cuadrado para ofrecer una experiencia de vivienda completa.

A diferencia de otros modelos básicos, esta versión está equipada con un baño completo que incluye inodoro, vanitory, receptáculo de ducha y griferías de primera línea, además de contar con ventilación natural. Esta característica la posiciona como una opción ideal para la inversión en el sector del turismo sustentable o como una solución habitacional para familiares. Con un precio contado de 8.500 dólares, se presenta como una de las opciones más competitivas del mercado en relación costo-beneficio.

Mini casa 3 Por dentro: se puede instalar una cocina y un baño en esta mini casa

Mini casa: calidad constructiva y aislamiento

La estructura de esta mini casa se basa en el entramado de madera tratada (2x4), utilizando placas OSB estructurales y una combinación de aislantes que garantizan el bienestar en cualquier clima. El uso de EPS y lana de vidrio asegura una barrera eficiente contra el frío y el calor, reduciendo significativamente el consumo energético para climatización, según figura en la publicación de la plataforma de ventas on line.

El revestimiento interior en placas de yeso (Durlock) con terminación en pintura látex ofrece un acabado limpio y moderno, mientras que el exterior se adapta a las especificaciones del cliente. Además, el modelo cuenta con:

Instalación eléctrica completa: lista para conectar y utilizar.

lista para conectar y utilizar. Plataforma estructural: incluye una base elevada que facilita la instalación en diversos tipos de terreno, evitando la necesidad de grandes obras civiles previas.

incluye una base elevada que facilita la instalación en diversos tipos de terreno, evitando la necesidad de grandes obras civiles previas. Aberturas estratégicas: diseñadas para garantizar el ingreso de luz natural y una ventilación cruzada óptima.

Rapidez de entrega y versatilidad

Una de las mayores ventajas de este sistema es la fabricación en planta industrial, lo que permite un control de calidad riguroso y tiempos de ejecución que la construcción tradicional no puede igualar. El tiempo de entrega estimado es de tan solo 30 días.

Es importante destacar que, si bien son estructuras de rápida instalación, no se trata de casas móviles ni unidades para tráiler. Son módulos habitacionales sólidos, aptos para uso permanente o temporal, que se entregan en cualquier punto del país.

Mini casa Así es la mini casa que se vende por Mercado Libre.

Para quienes buscan una opción aún más compacta sin servicios sanitarios, también se ofrece el Modelo Nido (4,00 metros de largo) por un valor de USD 6.500, ideal como oficina o dormitorio extra.