Un mar cristalino y formaciones de coral: la playa encantadora del Caribe que invita al descanso

Caribe colombiano Las playas de Sound Bay están rodeadas de exuberante vegetación y ofrecen vistas impresionantes del mar.

Un nombre curioso

Bahía Sonora debe su nombre al paso de la brisa que sacude los cocoteros, junto con las olas que rompen contra el coral y la costa. Las complejas formaciones de corales y el mar cristalino juegan un rol fundamental para brindar una experiencia irrepetible al turista.

El fondo y el agua limpia reflejan un extraordinario juego de luces cuando la superficie del mar es acariciada por los rayos solares. Esta playa no solo invita a apreciar el paisaje, sino también a bucear o hacer otra de las actividades acuáticas.

Otra característica destacada, es que Sound Bay cuenta con un repertorio culinario que no puede ser rechazado por nadie. El plato insignia es el Rondón, una sopa de pescado, caracol, cerdo, yuca y fruta de pan en leche de coco. Otros infaltables incluyen el pescado frito, las empanadas de cangrejo y el pan de coco.

Playa colombiana Sound Bay es un lugar tranquilo y aislado.

Esta playa es conocida por su belleza natural y su ambiente tranquilo, lo que la convierte en un destino atractivo para quienes buscan disfrutar de las aguas cristalinas y las arenas blancas del Caribe colombiano. Los turistas pueden caminar por las playas blancas, sumergirse en las aguas cristalinas o jugar un partido de voley entre amigos.

Para llegar a Sound Bay, puedes tomar un taxi desde el centro de la isla o alquilar una bicicleta y recorrer la costa. Una vez allí, puedes disfrutar de las actividades o simplemente relajarte y descansar.