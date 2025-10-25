Nati Jota en boca de todos por su última foto en bikini colaless extra pequeña

nati jota bikini colaless Nati Jota posó de espaldas en bikini y estalló Instagram.

De lo más sexy, Nati Jota se la jugó con un diseño animal print en clave atigrado color violeta y negro que mostró frente a un espejo. "En un espejo con cámara de atrás es selfie? Debates que importan!", escribió la rubia junto a la imagen que fascinó a sus seguidores que no dudaron en expresar su opinión con comentarios como "No me deja pensar ese lomazo", "Bomba total", "Nati Jota cada día más preciosa", "Manifestando tener tu cuerpo", "El mejor lomo del país Natuti" entre otros elogios.

Nati Jota arrasa con sus fotos desde el gimnasio

Nati Jota no solo arrasa con sus fotos en bikini sino que también es de las famosas más atrevidas con sus selfies desde el gimnasio.

Fanática de la actividad física y el entrenamiento intenso, Nati Jota no pierde ni un día de su rutina, compartiendo con sus seguidores su evolución.

Además, la diosa se anima a lucir conjuntos de lo más sexys, elegidos para destacar su tonificada figura a la perfección. Días atrás Nati incluso acompañó su imagen con un picante mensaje.

nati jota calzas gym

"Les deseo mi autoestima despúes de entrenar en la golden hour per no el resto del tiempo", escribió junto al tema "Vicio", de Charly García de fondo y mostrando su cuerpazo marcado por una calzas extra small coloradas y corpiño negro crop.