Wanda Nara se mostró en bikini tras las criticas al cuerpo de la China Suárez

Además de su línea de cosméticos y maquillaje, Wanda Nara fue de las primeras en lanzar su cásula de bikinis y lengerie, y ahora volvería con todo para esta temporada verano 2026 según dejó ver en sus stories.

Aseguran que Wanda Nara se burló de la China Suárez en Masterchef

Días antes, las redes estallaron con el video promocional de Masterchef Celebrity en el que Wanda Nara no se guardó nada haciendo referencias de lo más picantes sobre su enfrentamiento con la China Suárez.

Aprovechando su papel de psicóloga, Wanda habló de la famosa frase sobre "la palta y la manta de Nepal" y hasta del encuentro de la China y Mauro Icardi en París.

"Un límite pido yo cuando alguien hace una Torre Eiffel de papas fritas", dice Martitegui quien hace de paciente de Wanda Nara junto a Damián Betular y Donato de Santis."Me encanta París y amo las papas fritas", dice en alusión al país donde se vieron la China Suárez y Mauro Icardi mientras Wanda Nara estaba de viaje con Zaira Nara en Ibiza.

"Es una tortura china", menciona uno de los jurados haciendo referencia a la mala calidad de los platos que preparan los famosos en otro tramo del video. "Quiso decir oriental" agrega Donato a lo que Wanda Nara reacciona a fondo con un contundente "Hasta acá llegamos", levantándose y saliendo de plano.