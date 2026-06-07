Escándalo con las fotos del reencuentro de Mauro Icardi con sus hijas: ¿quién las filtró?

wanda video hijas ¿Wanda Nara filtró imágenes de sus hijas?.

De acuerdo a lo publicado por Gossipeame, días antes Ana Rosenfeld, abogada de la conductora de Masterchef Celebrity había asegurado que iniciaría acciones legales contra aquellos que difundieran información íntima de la familia.

Mauro Icardi pagó millones para ver a sus hijas

Según revelaron en Intrusos, Mauro Icardi y Wanda Nara habrían llegado a un acuerdo para que se cumpla el encuentro de Mauro Icardi con Francesca e Isabella, tras varios meses separado.

A pesar de esto, Wanda Nara habría pedido una multa en caso de que el jugador no lleve a sus hijas al colegio y actividades extracurriculares y ahora trascendió cuánto deberá pagar para poder ver a las pequeñas.

egún revelaron en Puro Show, la resolución fija una caución real de 8 millones de pesos que deberá ser depositada por Icardi como garantía durante las tres semanas que viva con sus hijas.

Mauro Icardi le ganó a Wanda Nara en Italia

La justicia resolvió que Mauro Icardi no tendrá que darle a Wanda Nara la compensación económica de 250.000 euros que estaba pidiendo la rubia. Según explicaron en Puro Show, los jueces consideraron que Wanda no se encuentra en una situación de vulnerabilidad económica que justifique el reclamo.

"Wanda tiene ingresos elevados, posee importantes activos inmobiliarios en Italia y en Argentina, inversiones financieras significativas, es relativamente joven y cuenta con capacidad suficiente para generar ingresos propios”, señala el documento.

"Para los jueces, Wanda tiene ingresos elevados, posee importantes activos inmobiliarios en Italia y en Argentina, tiene inversiones financieras significativa y es lo suficientemente capaz como para generar ingresos propios", detalla el fallo que podría ser apelado por la conductora.