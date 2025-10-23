Alarma por la salud mental de Morena Rial: "Le preguntaron el número de DNI y no se acordó"

morena rial esposada El drama de Morena Rial sin prisión domiciliaria.

Además, de acuerdo al informe el motivo principal de la negación del pedido de Morena Rial para tener prisión domiciliaria fue la casa que propuso para cumplir su condena.

Polémica por la casa donde Morena Rial viviría su arresto domiciliario

En Intrusos revelaron que la propiedad que eligió Morena Rial no reune las condiciones y requerimientos mínimos de seguridad y habitabilidad.

“La puerta no tiene ni picaporte, ni cerradura, está atada con una cadena. Así pretendían mandar a Morena a cumplir la prisión domiciliaria, pero en esas condiciones es imposible”, detallaron.

morena rial casa prision La casa donde Morena Rial quería vivir su arresto domiciliario.

"La vivienda no tiene cocina, ni cañerías, ni cerradura en la puerta. Cuando mandaron a inspeccionar la casa, dijeron ‘acá no puede venir esta chica a vivir’”, contaron los periodistas.

"El lugar, que le ofreció una amiga para compartir, apenas cuenta con una cama de dos plazas, una cajonera con espejo y un lavadero donde supuestamente iría la cuna de su hijo", siguieron.

El llamado de Jorge Rial a Morena Rial en la cárcel

El abogado de Morena Rial confirmó que fue Jorge Rial quien dió el primer paso y pidió comunicarse con su hija mayor. "Cuando llegué Morena estaba conmocionada y en llanto porque estaba hablando con su papá”, comentó en el Diario de Mariana.

“Estaba muy conmovida, me dijo que esta era la primera vez que pudo hablar con su papá”, siguió. El letrado además desmitnió los rumores que aseguraban que Morena Rial quería celebrar el cumpleaños de su bebé en la cárcel.