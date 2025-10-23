Morena Rial seguirá detenida en la Unidad Penitenciaria N° 51 de Magdalena luego de que la Justicia rechazara su pedido de arresto domiciliario.
Alarma por la salud mental de Morena Rial: "Le preguntaron el número de DNI y no se acordó"
La Justicia rechazó el pedido de prisión domiciliaria de Morena Rial y salieron a la luz datos impactantes sobre su situación.
En Intrusos dieron la primicia e incluso revelaron datos estremecedores del informe oficial que hicieron sobre Morena Rial en el penal donde hacen incapié en la complicada situación psicológica de Morena y la falta de justificación sobre el incumplimiento de una libertad condicional anterior.
“Le preguntaron el número de DNI y no se acordó. Tampoco pudo explicar por qué no cumplió con la libertad condicional cuando la tuvo”, explicaron.
Además, de acuerdo al informe el motivo principal de la negación del pedido de Morena Rial para tener prisión domiciliaria fue la casa que propuso para cumplir su condena.
Polémica por la casa donde Morena Rial viviría su arresto domiciliario
En Intrusos revelaron que la propiedad que eligió Morena Rial no reune las condiciones y requerimientos mínimos de seguridad y habitabilidad.
“La puerta no tiene ni picaporte, ni cerradura, está atada con una cadena. Así pretendían mandar a Morena a cumplir la prisión domiciliaria, pero en esas condiciones es imposible”, detallaron.
"La vivienda no tiene cocina, ni cañerías, ni cerradura en la puerta. Cuando mandaron a inspeccionar la casa, dijeron ‘acá no puede venir esta chica a vivir’”, contaron los periodistas.
"El lugar, que le ofreció una amiga para compartir, apenas cuenta con una cama de dos plazas, una cajonera con espejo y un lavadero donde supuestamente iría la cuna de su hijo", siguieron.
El llamado de Jorge Rial a Morena Rial en la cárcel
El abogado de Morena Rial confirmó que fue Jorge Rial quien dió el primer paso y pidió comunicarse con su hija mayor. "Cuando llegué Morena estaba conmocionada y en llanto porque estaba hablando con su papá”, comentó en el Diario de Mariana.
“Estaba muy conmovida, me dijo que esta era la primera vez que pudo hablar con su papá”, siguió. El letrado además desmitnió los rumores que aseguraban que Morena Rial quería celebrar el cumpleaños de su bebé en la cárcel.