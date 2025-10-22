Morena Rial sin domiciliaria: las precarias condiciones de la casa donde quería ir con su bebé

morena rial casa prision La casa donde Morena Rial quería vivir su arresto domiciliario.

En el informe oficial explican además que la viviendo no tiene cocina, ni cañerías, ni cerradura en la puerta. “Cuando mandaron a inspeccionar la casa, dijeron ‘acá no puede venir esta chica a vivir’”, contaron los periodistas. "El lugar, que le ofreció una amiga para compartir, apenas cuenta con una cama de dos plazas, una cajonera con espejo y un lavadero donde supuestamente iría la cuna de su hijo", siguieron.

¿Qué dijo Morena Rial desde la cárcel?

Morena Rial decidió escribir una carta de puño y letra para hablar de cómo está viviendo tras las rejas y desmintir rumores sobre sus supuestos privilegios.

"Quiero que sepan que donde estoy no tengo comunicación con nadie más que con mis abogados y un núcleo pequeño de allegados. Cualquier cosa que se diga de boca de otras personas son más de lo mismo (inventos)”, arranca Morena Rial en la carta que dió a conocer su abogado Alejandro Cipolla en su cuenta de Instagram.

“Espero solucionar esta situación lo antes posible y demostrarles a todos mi intención de estar mejor”, siguió confesando sus ganas de cambiar.

morena rial carta La carta de Morena Rial desde el penal.

Además, Morena Rial habló de los rumores sobre sus deseos de pasar el cumpleaños de su hijo dentro del penal. “Desmiento que quiero que Amadeo me venga a ver, por lo cual mis abogados están gestionando videollamadas con él. No es que no lo quiera ver, sino que este no es el ámbito que quiero para él”, cerró.