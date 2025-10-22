Así se enteró Valentina Cervantes del mensaje de Wanda Nara a Enzo Fernández

"Se lo contó el marido", dijo "ella tiene ese mensaje", siguió luego. Además, Yanina Latorre contó que Valu lo habría hablado con otras botineras.

El mensaje de Wanda Nara a Enzo Fernández

"Alguna la debe haber cagado, es lógico. Valu dijo: 'Wanda le escribió a Enzo'. Le escribió cuando el pibe paseaba por el barrio, estaban en el mismo country haciendo el veranito”, arrancó Yanina sobre lo que sucedió luego de Valu mandara al frente a Wanda con sus amigas.

valu enzo wanda Wanda Nara le escribió a Enzo Fernández.

“Le dijo: 'Te vi pasar por el barrio, escribime si querés’. Se la tiró, por ahí el pibe pica, le contesta, le va y se mete, hay jugadores que te contestan", siguió especificando el contenido del mensaje que desató el escándalo.

Wanda Nara recordó la palta de la China Suárez en Masterchef

En el video promocional de Masterchef, Wanda Nara fue por todo con una catarata de indirectas y referencias sobre la China Suárez.

La top interpretó a una psicóloga a cargo de Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis. "Les pedimos que hagan un plato recordando su infancia, me doy vuelta y hay alguien metiendo una mousse de palta en un cubanito con el dedo", relata Martitegui mientras Wanda responde: "Me encanta".

wanda promo masterchef Las indirectas de Wanda Nara a la China Suárez en Masterchef.

"Un límite pido yo cuando alguien hace una Torre Eiffel de papas fritas", agrega Martitegui. "Me encanta París y amo las papas fritas", dice Wanda en alusión al país donde tuvieron su primer encuentro la China Suárez y Mauro Icardi, cuando el jugador estaba casado con Wanda.